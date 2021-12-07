https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762495000.html
Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск
Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск - РИА Новости, 07.12.2021
Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск
Размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:03
2021-12-07T09:03
2021-12-07T10:16
экономика
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китай
spacex
tesla motors
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск.Он отметил, что "с давних пор" США были крупнейшей экономикой мира."Теперь мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир", - сказал Маск в интервью на видеоконференции, организованной газетой Wall Street Journal.Предприниматель добавил, что большое число представителей власти Китая выросли с чувством, что экономика страны "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".При этом Маск подчеркнул, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем хорошие отношения."Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы - люди", - отметил он.
https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html
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экономика, сша, китай, spacex, tesla motors, илон маск
09:03 07.12.2021 (обновлено: 10:16 07.12.2021)
Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск
Предприниматель Илон Маск заявил, что экономика Китая обгонит американскую в два-три раза
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости.
Размер экономики Китая
в скором времени превысит экономику США
в два-три раза, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск
.
Он отметил, что "с давних пор" США были крупнейшей экономикой мира.
"Теперь мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир", - сказал Маск в интервью на видеоконференции, организованной газетой Wall Street Journal.
Предприниматель добавил, что большое число представителей власти Китая выросли с чувством, что экономика страны "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".
При этом Маск подчеркнул, что у производителя электромобилей Tesla
, основателем которого он является, с Китаем хорошие отношения.
"Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы - люди", - отметил он.