https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762495000.html

Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск

Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск - РИА Новости, 07.12.2021

Экономика Китая обгонит американскую, уверен Илон Маск

Размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:03

2021-12-07T09:03

2021-12-07T10:16

экономика

сша

китай

spacex

tesla motors

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_c97208bc54e7bab9ea0912695fd0cf6d.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза, заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск.Он отметил, что "с давних пор" США были крупнейшей экономикой мира."Теперь мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир", - сказал Маск в интервью на видеоконференции, организованной газетой Wall Street Journal.Предприниматель добавил, что большое число представителей власти Китая выросли с чувством, что экономика страны "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".При этом Маск подчеркнул, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем хорошие отношения."Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы - люди", - отметил он.

https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html

https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, spacex, tesla motors, илон маск