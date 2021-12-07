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В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе
В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе - РИА Новости, 07.12.2021
В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе
Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Кировской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:44
2021-12-07T16:44
2021-12-07T16:44
происшествия
кировская область
малмыжский район
авто
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Кировской области, сообщает прокуратура региона.ДТП произошло 6 декабря около 16.00 на участке автодороги Киров-Вятские Поляны на территории Малмыжского района. "Водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершила наезд на двух пешеходов: 5-летнего мальчика и 45-летнюю женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик погиб", - говорится в сообщении.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), результаты расследования которого взяты органами прокуратуры Кировской области на контроль.
https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html
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происшествия, кировская область, малмыжский район, авто, россия
В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе
В Кировской области водитель насмерть сбила пятилетнего ребенка на пешеходном переходе