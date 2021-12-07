https://ria.ru/20211207/dtp-1762598803.html

В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе

В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе - РИА Новости, 07.12.2021

В Кировской области женщина насмерть сбила ребенка на переходе

Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Кировской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:44

2021-12-07T16:44

2021-12-07T16:44

происшествия

кировская область

малмыжский район

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Кировской области, сообщает прокуратура региона.ДТП произошло 6 декабря около 16.00 на участке автодороги Киров-Вятские Поляны на территории Малмыжского района. "Водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершила наезд на двух пешеходов: 5-летнего мальчика и 45-летнюю женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик погиб", - говорится в сообщении.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), результаты расследования которого взяты органами прокуратуры Кировской области на контроль.

https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html

кировская область

малмыжский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, малмыжский район, авто, россия