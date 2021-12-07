https://ria.ru/20211207/dtp-1762545259.html

Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку

Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку - РИА Новости, 07.12.2021

Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку

Пьяный водитель после замечания работницы автозаправочной станции о его состоянии въехал в АЗС в Волгоградской области, полиция его задержала, сообщает во... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:14

2021-12-07T13:14

2021-12-07T13:14

происшествия

городищенский район

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Пьяный водитель после замечания работницы автозаправочной станции о его состоянии въехал в АЗС в Волгоградской области, полиция его задержала, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, вечером в понедельник нетрезвый водитель заехал на заправку в Городищенском районе, сотрудница АЗС сделала ему замечание о его состоянии и заявила, что сообщит о нем в полицию."Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что женщина вызвала полицию после происшествия. Водитель был доставлен в отдел, против него составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение имущества.

https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html

https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html

городищенский район

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, городищенский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто