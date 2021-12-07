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Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку
Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку - РИА Новости, 07.12.2021
Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку
Пьяный водитель после замечания работницы автозаправочной станции о его состоянии въехал в АЗС в Волгоградской области, полиция его задержала, сообщает во... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:14
2021-12-07T13:14
происшествия
городищенский район
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Пьяный водитель после замечания работницы автозаправочной станции о его состоянии въехал в АЗС в Волгоградской области, полиция его задержала, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, вечером в понедельник нетрезвый водитель заехал на заправку в Городищенском районе, сотрудница АЗС сделала ему замечание о его состоянии и заявила, что сообщит о нем в полицию."Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что женщина вызвала полицию после происшествия. Водитель был доставлен в отдел, против него составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение имущества.
https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html
https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html
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происшествия, городищенский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
13:14 07.12.2021
 
Пьяный волгоградец после замечания намеренно протаранил автозаправку

В Волгоградской области пьяный водитель после замечания намеренно протаранил автозаправку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Пьяный водитель после замечания работницы автозаправочной станции о его состоянии въехал в АЗС в Волгоградской области, полиция его задержала, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, вечером в понедельник нетрезвый водитель заехал на заправку в Городищенском районе, сотрудница АЗС сделала ему замечание о его состоянии и заявила, что сообщит о нем в полицию.
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"Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что женщина вызвала полицию после происшествия. Водитель был доставлен в отдел, против него составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение имущества.
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ПроисшествияГородищенский районВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
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