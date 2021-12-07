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Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку, отделалась ссадинами
Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку, отделалась ссадинами - РИА Новости, 07.12.2021
Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку, отделалась ссадинами
Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:47
2021-12-07T12:47
2021-12-07T13:14
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.Ранее дептранс сообщал, что автомобиль в результате ДТП пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной."Утром 7 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у дома №22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку… В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась", - говорится в релизе.К сообщению приложены фотографии с места ДТП - машину такси краном вытаскивают из воды.Что стало с водителем такси, не уточняется.
https://ria.ru/20211012/dtp-1754196838.html
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происшествия, москва, авто
12:47 07.12.2021 (обновлено: 13:14 07.12.2021)
Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку, отделалась ссадинами
Пассажирка такси, упавшего в Москву-реку на Бережковской набережной, отделалась ссадинами