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Ленинградская область
https://ria.ru/20211207/drozdenko-1762618875.html
Дрозденко: строительство КАД-2 будет "микс" из двух проектов
Дрозденко: строительство КАД-2 будет "микс" из двух проектов - РИА Новости, 07.12.2021
Дрозденко: строительство КАД-2 будет "микс" из двух проектов
Строительство кольцевой автомобильной дороги—2 (КАД-2), для разгрузки существующей КАД Санкт-Петербурга от грузового транспорта, будет осуществляться по... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:46
2021-12-07T17:46
ленинградская область
выборгский район
александр дрозденко
кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Строительство кольцевой автомобильной дороги—2 (КАД-2), для разгрузки существующей КАД Санкт-Петербурга от грузового транспорта, будет осуществляться по объединенным двум проектам, которые сейчас проходят обсуждение, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам 2021 года.По его словам, в настоящий момент есть несколько вариантов прохождения КАД-2."Первоначальный вариант в створе бетонки не проходит по второй части дороги, которая идет по Всеволожскому району в сторону Выборгского района. Территория имеет перспективные развитие, но также долгое отлагательное развитие. Необходимо приблизить территорию КАД-2 к КАД. Скорее всего будет микс из двух вариантов", – сказал Дрозденко.Он отметил, что сложности связаны с тем, что необходимо выкупать земельные участки, в том числе, находящихся в собственности — частной и коллективной."Проектировщики заинтересованы в том, чтобы как можно меньше затронуть чьи-то интересы, а также не отступать от экологических стандартов", — отметил губернатор.Он утончил, что о том, как будет выглядеть новая кольцевая дорога можно будет судить уже во втором квартале 2022 года. "Это не просто идея, а поручение президента. Мы серьезно работаем над этой темой", — заявил Дрозденко.Новой автодорогой активно занялись в июле текущего года после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Тогда Минтранс сообщал о проработке двух вариантов проекта: с учетом нового строительства и реконструкции существующих дорог. Ориентир завершения строительства КАД-2 - 2024 год. Предполагается, что трасса будет платной, добавили, в свою очередь, в областной пресс-службе.
https://ria.ru/20211207/obekty-1762534911.html
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выборгский район, александр дрозденко, кад
17:46 07.12.2021
 

Дрозденко: строительство КАД-2 будет "микс" из двух проектов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Строительство кольцевой автомобильной дороги—2 (КАД-2), для разгрузки существующей КАД Санкт-Петербурга от грузового транспорта, будет осуществляться по объединенным двум проектам, которые сейчас проходят обсуждение, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам 2021 года.
По его словам, в настоящий момент есть несколько вариантов прохождения КАД-2.
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"Первоначальный вариант в створе бетонки не проходит по второй части дороги, которая идет по Всеволожскому району в сторону Выборгского района. Территория имеет перспективные развитие, но также долгое отлагательное развитие. Необходимо приблизить территорию КАД-2 к КАД. Скорее всего будет микс из двух вариантов", – сказал Дрозденко.
Он отметил, что сложности связаны с тем, что необходимо выкупать земельные участки, в том числе, находящихся в собственности — частной и коллективной.
"Проектировщики заинтересованы в том, чтобы как можно меньше затронуть чьи-то интересы, а также не отступать от экологических стандартов", — отметил губернатор.
Он утончил, что о том, как будет выглядеть новая кольцевая дорога можно будет судить уже во втором квартале 2022 года. "Это не просто идея, а поручение президента. Мы серьезно работаем над этой темой", — заявил Дрозденко.
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Ленинградская областьВыборгский районАлександр ДрозденкоКАД
 
 
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