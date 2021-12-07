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Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России - РИА Новости, 07.12.2021
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:00
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в мире
украина
сша
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.Ранее СМИ сообщали о подготовке санкций США против РФ по Украине, которые, предположительно, могли затронуть суверенный долг России. Отдельно санкций добивались ряд членов конгресса, чтобы они приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.
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в мире, украина, сша, санкции, россия
21:00 07.12.2021
 
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России

Проект оборонного бюджета США представили без санкций по суверенному долгу России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Ранее СМИ сообщали о подготовке санкций США против РФ по Украине, которые, предположительно, могли затронуть суверенный долг России. Отдельно санкций добивались ряд членов конгресса, чтобы они приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:55
Греф оценил возможность ограничения конвертации рубля санкциями
 
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