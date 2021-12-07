https://ria.ru/20211207/dolg-1762649235.html
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России - РИА Новости, 07.12.2021
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:00
2021-12-07T21:00
2021-12-07T21:00
в мире
украина
сша
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.Ранее СМИ сообщали о подготовке санкций США против РФ по Украине, которые, предположительно, могли затронуть суверенный долг России. Отдельно санкций добивались ряд членов конгресса, чтобы они приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.
https://ria.ru/20211207/gref-1762555356.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13efc89b6fe6efd9c2146b3312f4c5d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, санкции, россия
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
Проект оборонного бюджета США представили без санкций по суверенному долгу России