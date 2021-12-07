https://ria.ru/20211207/dolg-1762649235.html

Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России

Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России - РИА Новости, 07.12.2021

Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России

Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:00

2021-12-07T21:00

2021-12-07T21:00

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.Ранее СМИ сообщали о подготовке санкций США против РФ по Украине, которые, предположительно, могли затронуть суверенный долг России. Отдельно санкций добивались ряд членов конгресса, чтобы они приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.

https://ria.ru/20211207/gref-1762555356.html

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в мире, украина, сша, санкции, россия