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Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5 процента
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5 процента - РИА Новости, 07.12.2021
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5 процента
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5%. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:05
2021-12-07T17:20
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5%."Второе - нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%. Я сказал именно о реальных доходах, с учетом инфляции", - сказал он на совещании.
https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762607066.html
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экономика, владимир путин, россия
17:05 07.12.2021 (обновлено: 17:20 07.12.2021)
 
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5 процента

Президент Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5%.
"Второе - нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%. Я сказал именно о реальных доходах, с учетом инфляции", - сказал он на совещании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
17:08
Путин заявил о необходимости ускорить рост экономики
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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