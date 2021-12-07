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Космонавт предложил использовать фото из космоса как доказательство в суде
Космонавт предложил использовать фото из космоса как доказательство в суде - РИА Новости, 07.12.2021
Космонавт предложил использовать фото из космоса как доказательство в суде
Космонавт Антон Шкаплеров предложил Верховному суду РФ использовать снимки из космоса как доказательство в суде при рассмотрении дел. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:29
2021-12-07T13:43
антон шкаплеров
верховный суд рф
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров предложил Верховному суду РФ использовать снимки из космоса как доказательство в суде при рассмотрении дел."Развитие космических технологий открывает новые возможности для судов и участников процесса. Отличный потенциал имеет использование спутниковых снимков в качестве доказательств. Спутниковые снимки, на которых можно разглядеть номер автомобиля или лицо человека, пока существуют только в кино. Однако определить тип машины, разглядеть отдельные деревья и скопления людей возможно уже сегодня", - сказал он, подключившись к участию в экологическом семинаре ВС РФ по видеосвязи с борта МКС.Шкаплеров добавил, что по экологическим спорам использование таких снимков позволит установить возникновение незаконной свалки, выявить незаконную рубку леса, противоправную добычу природных ресурсов."Кроме того, система космического мониторинга позволит выявлять самовольные постройки и другие формы незаконного использования земельных участков. Конечно, спутниковые снимки стали широко доступны относительно недавно, а их использование, очевидно, вызывает вопросы в судебной практике. В этой связи предлагаю вам обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств", - заключил он.
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антон шкаплеров, верховный суд рф, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
13:29 07.12.2021 (обновлено: 13:43 07.12.2021)
 
Космонавт предложил использовать фото из космоса как доказательство в суде

Космонавт Шкаплеров предложил использовать снимки из космоса как доказательство в суде

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на озеро Байкал с МКС
Вид на озеро Байкал с МКС - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров предложил Верховному суду РФ использовать снимки из космоса как доказательство в суде при рассмотрении дел.
"Развитие космических технологий открывает новые возможности для судов и участников процесса. Отличный потенциал имеет использование спутниковых снимков в качестве доказательств. Спутниковые снимки, на которых можно разглядеть номер автомобиля или лицо человека, пока существуют только в кино. Однако определить тип машины, разглядеть отдельные деревья и скопления людей возможно уже сегодня", - сказал он, подключившись к участию в экологическом семинаре ВС РФ по видеосвязи с борта МКС.
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Шкаплеров добавил, что по экологическим спорам использование таких снимков позволит установить возникновение незаконной свалки, выявить незаконную рубку леса, противоправную добычу природных ресурсов.
"Кроме того, система космического мониторинга позволит выявлять самовольные постройки и другие формы незаконного использования земельных участков. Конечно, спутниковые снимки стали широко доступны относительно недавно, а их использование, очевидно, вызывает вопросы в судебной практике. В этой связи предлагаю вам обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств", - заключил он.
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