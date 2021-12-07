https://ria.ru/20211207/dinamika-1762604823.html
Путин оценил экономическую динамику России
Путин оценил экономическую динамику России - РИА Новости, 07.12.2021
Путин оценил экономическую динамику России
Экономическая динамика России в целом позитивна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:02
2021-12-07T17:02
2021-12-07T17:13
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экономическая динамика России в целом позитивна, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивна. По итогам 10 месяцев, как вы знаете, текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что это не самый большой рост, но и не самый маленький."Но для нашей действительности, для нашего сегодняшнего дня для российской экономики это хороший показатель", - сказал он.Путин также отметил рост инвестиций за три квартала - они оказались в плюсе на 7,6%.
https://ria.ru/20211207/inflyatsiya-1762605745.html
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экономика, владимир путин, россия
17:02 07.12.2021 (обновлено: 17:13 07.12.2021)
Путин оценил экономическую динамику России
Президент Путин назвал экономическую динамику России позитивной
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Экономическая динамика России
в целом позитивна, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивна. По итогам 10 месяцев, как вы знаете, текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что это не самый большой рост, но и не самый маленький.
"Но для нашей действительности, для нашего сегодняшнего дня для российской экономики это хороший показатель", - сказал он.
Путин также отметил рост инвестиций за три квартала - они оказались в плюсе на 7,6%.