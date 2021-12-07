https://ria.ru/20211207/dinamika-1762604823.html

Путин оценил экономическую динамику России

Путин оценил экономическую динамику России - РИА Новости, 07.12.2021

Путин оценил экономическую динамику России

Экономическая динамика России в целом позитивна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:02

2021-12-07T17:02

2021-12-07T17:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экономическая динамика России в целом позитивна, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивна. По итогам 10 месяцев, как вы знаете, текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что это не самый большой рост, но и не самый маленький."Но для нашей действительности, для нашего сегодняшнего дня для российской экономики это хороший показатель", - сказал он.Путин также отметил рост инвестиций за три квартала - они оказались в плюсе на 7,6%.

https://ria.ru/20211207/inflyatsiya-1762605745.html

россия

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экономика, владимир путин, россия