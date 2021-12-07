https://ria.ru/20211207/devochka-1762624618.html

Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:11

2021-12-07T18:11

2021-12-07T18:24

россия

происшествия

москва

мфц (многофункциональный центр)

морозовская детская городская клиническая больница

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании."При осмотре огнестрельное сквозное ранение шеи справа в перелах мягких тканей. Потребовалось первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический ", - сказал Горев.Он добавил, что сейчас девочка в палате пробуждения, через 30 минут ее направят в общее отделение."Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", - сказал Горев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html

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россия, происшествия, москва, мфц (многофункциональный центр), морозовская детская городская клиническая больница, стрельба в мфц на юго-востоке москвы