https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html

СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:53

2021-12-07T16:53

2021-12-07T16:58

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мфц (многофункциональный центр)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

сергей собянин

telegram (приложение)

юлия иванова

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. Некоторые Telegram-каналы писали, что девочка позже умерла."Пострадавшая девочка жива", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин, telegram (приложение), юлия иванова