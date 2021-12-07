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СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:53
2021-12-07T16:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мфц (многофункциональный центр)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
сергей собянин
telegram (приложение)
юлия иванова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. Некоторые Telegram-каналы писали, что девочка позже умерла."Пострадавшая девочка жива", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин, telegram (приложение), юлия иванова
16:53 07.12.2021 (обновлено: 16:58 07.12.2021)
 
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОбстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. Некоторые Telegram-каналы писали, что девочка позже умерла.
"Пострадавшая девочка жива", - сказала Иванова.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
16:32
Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)МФЦ (многофункциональный центр)Стрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыСергей СобянинTelegram (приложение)Юлия Иванова
 
 
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