https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:53
2021-12-07T16:53
2021-12-07T16:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мфц (многофункциональный центр)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
сергей собянин
telegram (приложение)
юлия иванова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. Некоторые Telegram-каналы писали, что девочка позже умерла."Пострадавшая девочка жива", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин, telegram (приложение), юлия иванова
16:53 07.12.2021 (обновлено: 16:58 07.12.2021)
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве