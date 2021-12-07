https://ria.ru/20211207/deputaty-1762543285.html

Володин объяснил, почему депутатам можно заходить в Думу без QR-кодов

Володин объяснил, почему депутатам можно заходить в Думу без QR-кодов - РИА Новости, 07.12.2021

Володин объяснил, почему депутатам можно заходить в Думу без QR-кодов

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты без предъявления QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых составляет 94%, а у... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:08

2021-12-07T13:08

2021-12-07T13:08

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вячеслав володин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты без предъявления QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых составляет 94%, а у вторых - 99%, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."У нас один депутат болеет ковидом. Мы с вами начинали, когда на больничной койке было 12 депутатов. Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной Думы составляет 94%", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник. Парламентарий отметил, что лидером по уровню вакцинации и наличия антител стала фракция ЛДПР, второе место занимает "Единая Россия", третье – "Справедливая Россия – За правду", четвертое – КПРФ, завершает список фракция "Новые люди"."Что касается коллективного иммунитета работников аппарата - 99%. Именно поэтому сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимость проводить определенные мероприятия, связанные с посещением Госдумы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - отметил он.Также Володин подчеркнул, что в здании Госдумы ежедневно находится порядка трех тысяч человек.

https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html

https://ria.ru/20211124/vrachi-1760467589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19