https://ria.ru/20211207/covid-19-1762572452.html
Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах
Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:17
2021-12-07T15:17
2021-12-07T16:46
распространение коронавируса
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общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19. Он добавил, что в 11 регионах бы зафиксирован рост заболеваемости."Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", - добавил он.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:17 07.12.2021 (обновлено: 16:46 07.12.2021)
Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах
Премьер Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 российских регионах