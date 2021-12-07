https://ria.ru/20211207/covid-19-1762572452.html

Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах

Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах - РИА Новости, 07.12.2021

Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:17

2021-12-07T15:17

2021-12-07T16:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19. Он добавил, что в 11 регионах бы зафиксирован рост заболеваемости."Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", - добавил он.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760791402.html

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