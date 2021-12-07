https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html

Названы главные виновники распространения ковида

Ученые назвали главных разносчиков коронавируса - РИА Новости, 07.12.2021

Названы главные виновники распространения ковида

Группа ученых из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

распространение коронавируса

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Группа ученых из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети, сообщил телеканал CBS.Исследователи отслеживали темпы распространения COVID-19 в среде исполнительских видов искусства, чтобы театры, музыканты и концертные площадки могли безопаснее возобновлять работу после локдауна. Участники эксперимента разного возраста, пола и уровня подготовки могли петь песни либо играть на инструментах. Ученые следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны и выявили несколько закономерностей в интенсивности распространения коронавируса в зависимости от пола и возраста людей, а также громкости голоса."Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей", — объяснил профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.Эксперт подчеркнул, что среди общественных мест отдыха самые опасные — бары, спортивные арены и концертные площадки, где люди громко разговаривают либо поют.

https://ria.ru/20211206/delta-1762369744.html

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здоровье, коронавирус covid-19