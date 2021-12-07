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Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах
Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня в стационарах находятся около 168 тысяч пациентов с коронавирусом, более пяти тысяч... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:27
2021-12-07T15:27
2021-12-07T15:44
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня в стационарах находятся около 168 тысяч пациентов с коронавирусом, более пяти тысяч больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких."Более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно, и почти 168 тысяч пациентов находятся в стационарах. По-прежнему сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ – 5 156 человек", - сказал Мурашко.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 07.12.2021 (обновлено: 15:44 07.12.2021)
Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах
Глава Минздрава Мурашко заявил, что 168 тысяч больных COVID-19 находятся в стационарах