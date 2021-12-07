https://ria.ru/20211207/covid-1762575448.html

Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах

Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко назвал число больных COVID-19, находящихся в стационарах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня в стационарах находятся около 168 тысяч пациентов с коронавирусом, более пяти тысяч... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:27

2021-12-07T15:27

2021-12-07T15:44

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня в стационарах находятся около 168 тысяч пациентов с коронавирусом, более пяти тысяч больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких."Более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно, и почти 168 тысяч пациентов находятся в стационарах. По-прежнему сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ – 5 156 человек", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211207/ogranicheniya-1762576049.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии