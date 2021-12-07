https://ria.ru/20211207/chubays-1762549240.html

Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики

Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики - РИА Новости, 07.12.2021

Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики

Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:28

2021-12-07T13:28

2021-12-07T17:25

экономика

анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Выступая на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0, Чубайс отметил, что нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей."Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок – в следующие 30 лет - произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес", – заявил Чубайс.Он признал, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль. "У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно", – сказал он."С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны - у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет", - добавил Чубайс.

https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761497099.html

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экономика, анатолий чубайс, россия