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Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики
Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики - РИА Новости, 07.12.2021
Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики
Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:28
2021-12-07T17:25
экономика
анатолий чубайс
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Выступая на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0, Чубайс отметил, что нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей."Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок – в следующие 30 лет - произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес", – заявил Чубайс.Он признал, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль. "У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно", – сказал он."С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны - у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет", - добавил Чубайс.
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экономика, анатолий чубайс, россия
13:28 07.12.2021 (обновлено: 17:25 07.12.2021)
 
Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики

Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики в ближайшие 30 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Выступая на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0, Чубайс отметил, что нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей.
"Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок – в следующие 30 лет - произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес", – заявил Чубайс.
Он признал, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль. "У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно", – сказал он.
"С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны - у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет", - добавил Чубайс.
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ЭкономикаАнатолий ЧубайсРоссия
 
 
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