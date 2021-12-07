https://ria.ru/20211207/byudzhet-1762534295.html
Путин подписал закон о федеральном бюджете
Путин подписал закон о федеральном бюджете - РИА Новости, 07.12.2021
Путин подписал закон о федеральном бюджете
Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:34
2021-12-07T12:34
2021-12-07T15:28
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.Доходы на 2022 год в нем запланировали в 25,02 триллиона рублей, 2023-й — 25,54 триллиона, 2024-й — 25,83 триллиона. Потратить собираются 23,69 триллиона рублей в следующем году, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона в последующие годы соответственно.Первые два года бюджет ожидается профицитным: в 2022-м доходы должны превысить расходы на 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), а в 2023-м — на 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году планируется дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).В новый бюджет власти заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Президент предложил повысить с 2022 года на 8,6% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (выше инфляции) и предусмотреть средства на это. Накануне он подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с нового года. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.Помимо индексации социальных расходов, правительство изыскало дополнительные деньги на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, обновление региональных и местных автодорог. Средства также пойдут на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медицинской помощи на селе, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи и другие цели. Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет государственных заимствований, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2023 года установили в 20,8 триллиона рублей, 2024-го — 23,5 триллиона, 2025-го — 26,3 триллиона, внешнего — 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.Объем ФНБ на начало следующего года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, в последующие годы — 16,48 триллиона и 20,1 триллиона соответственно. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем Фонда национального благосостояния увеличится до 23,267 триллиона рублей.Бюджет сформировали исходя из прогнозируемого объема ВВП на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, 2023-й — 141,881 триллиона, 2024-й — 151,513 триллиона, а также уровня инфляции не выше четырех процентов в год.
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общество, владимир путин, госдума рф, дальний восток, россия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин
утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале
правовой информации.
Доходы на 2022 год в нем запланировали в 25,02 триллиона рублей, 2023-й — 25,54 триллиона, 2024-й — 25,83 триллиона. Потратить собираются 23,69 триллиона рублей в следующем году, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона в последующие годы соответственно.
Первые два года бюджет ожидается профицитным: в 2022-м доходы должны превысить расходы на 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), а в 2023-м — на 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году планируется дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
В новый бюджет власти заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Президент предложил повысить с 2022 года на 8,6% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (выше инфляции) и предусмотреть средства на это. Накануне он подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с нового года. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.
Помимо индексации социальных расходов, правительство изыскало дополнительные деньги на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, обновление региональных и местных автодорог. Средства также пойдут на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
, развитие сельских территорий, повышение доступности медицинской помощи на селе, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи и другие цели.
Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет государственных заимствований, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2023 года установили в 20,8 триллиона рублей, 2024-го — 23,5 триллиона, 2025-го — 26,3 триллиона, внешнего — 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.
Объем ФНБ на начало следующего года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, в последующие годы — 16,48 триллиона и 20,1 триллиона соответственно. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем Фонда национального благосостояния увеличится до 23,267 триллиона рублей.
Бюджет сформировали исходя из прогнозируемого объема ВВП на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, 2023-й — 141,881 триллиона, 2024-й — 151,513 триллиона, а также уровня инфляции не выше четырех процентов в год.