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Путин подписал закон о федеральном бюджете
Путин подписал закон о федеральном бюджете - РИА Новости, 07.12.2021
Путин подписал закон о федеральном бюджете
Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:34
2021-12-07T15:28
общество
владимир путин
госдума рф
дальний восток
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.Доходы на 2022 год в нем запланировали в 25,02 триллиона рублей, 2023-й — 25,54 триллиона, 2024-й — 25,83 триллиона. Потратить собираются 23,69 триллиона рублей в следующем году, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона в последующие годы соответственно.Первые два года бюджет ожидается профицитным: в 2022-м доходы должны превысить расходы на 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), а в 2023-м — на 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году планируется дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).В новый бюджет власти заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Президент предложил повысить с 2022 года на 8,6% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (выше инфляции) и предусмотреть средства на это. Накануне он подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с нового года. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.Помимо индексации социальных расходов, правительство изыскало дополнительные деньги на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, обновление региональных и местных автодорог. Средства также пойдут на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медицинской помощи на селе, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи и другие цели. Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет государственных заимствований, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2023 года установили в 20,8 триллиона рублей, 2024-го — 23,5 триллиона, 2025-го — 26,3 триллиона, внешнего — 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.Объем ФНБ на начало следующего года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, в последующие годы — 16,48 триллиона и 20,1 триллиона соответственно. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем Фонда национального благосостояния увеличится до 23,267 триллиона рублей.Бюджет сформировали исходя из прогнозируемого объема ВВП на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, 2023-й — 141,881 триллиона, 2024-й — 151,513 триллиона, а также уровня инфляции не выше четырех процентов в год.
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общество, владимир путин, госдума рф, дальний восток, россия
12:34 07.12.2021 (обновлено: 15:28 07.12.2021)
 
Путин подписал закон о федеральном бюджете

Президент Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Доходы на 2022 год в нем запланировали в 25,02 триллиона рублей, 2023-й — 25,54 триллиона, 2024-й — 25,83 триллиона. Потратить собираются 23,69 триллиона рублей в следующем году, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона в последующие годы соответственно.
Первые два года бюджет ожидается профицитным: в 2022-м доходы должны превысить расходы на 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), а в 2023-м — на 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году планируется дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
В новый бюджет власти заложили финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Президент предложил повысить с 2022 года на 8,6% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (выше инфляции) и предусмотреть средства на это. Накануне он подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей с нового года. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 08:51
Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году
Помимо индексации социальных расходов, правительство изыскало дополнительные деньги на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, обновление региональных и местных автодорог. Средства также пойдут на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медицинской помощи на селе, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи и другие цели.
Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет государственных заимствований, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2023 года установили в 20,8 триллиона рублей, 2024-го — 23,5 триллиона, 2025-го — 26,3 триллиона, внешнего — 70,7 миллиарда долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 миллиарда долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 миллиарда долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.
Объем ФНБ на начало следующего года прогнозируется на уровне 13,89 триллиона рублей, в последующие годы — 16,48 триллиона и 20,1 триллиона соответственно. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем Фонда национального благосостояния увеличится до 23,267 триллиона рублей.
Бюджет сформировали исходя из прогнозируемого объема ВВП на 2022 год в размере 133,328 триллиона рублей, 2023-й — 141,881 триллиона, 2024-й — 151,513 триллиона, а также уровня инфляции не выше четырех процентов в год.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:54
Путин повысил порог для инвестирования средств ФНБ
 
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