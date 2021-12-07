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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211207/bumaga-1762580627.html
Почему небоскребы теперь делают из дерева
Почему небоскребы теперь делают из дерева - РИА Новости, 07.12.2021
Почему небоскребы теперь делают из дерева
Деревянные дома обычно ассоциируются со стариной – бревенчатыми срубами и памятниками северного зодчества. Сейчас древесина становится все популярнее, теснит бетон и кирпич. Какие открытия случились в строительстве в последние годы, где появился первый деревянный небоскреб и что общего у футбольного стадиона в Англии с домом Деда Мороза.
2021-12-07T16:00
2021-12-07T16:00
истории.doc
подкаст
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Почему небоскребы теперь делают из дерева
Деревянные дома обычно ассоциируются со стариной – бревенчатыми срубами и памятниками северного зодчества. Сейчас древесина становится все популярнее, теснит бетон и кирпич. Какие открытия случились в строительстве в последние годы, где появился первый деревянный небоскреб и что общего у футбольного стадиона в Англии с домом Деда Мороза.
audio/mpeg
Почему небоскребы теперь делают из дерева
Деревянные дома обычно ассоциируются со стариной – бревенчатыми срубами и памятниками северного зодчества. Сейчас древесина становится все популярнее, теснит бетон и кирпич. Какие открытия случились в строительстве в последние годы, где появился первый деревянный небоскреб и что общего у футбольного стадиона в Англии с домом Деда Мороза.
audio/mpeg
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Предыдущий эпизодВсего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
16:00 07.12.2021
 

Почему небоскребы теперь делают из дерева

Истории.doc
Почему небоскребы теперь делают из дерева
16:00
Читать ria.ru в
Деревянные дома обычно ассоциируются со стариной – бревенчатыми срубами и памятниками северного зодчества. Сейчас древесина становится все популярнее, теснит бетон и кирпич. Какие открытия случились в строительстве в последние годы, где появился первый деревянный небоскреб и что общего у футбольного стадиона в Англии с домом Деда Мороза.
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".
Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
Предыдущий эпизод
Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
________

Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Звукорежиссер: Андрей Темнов
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