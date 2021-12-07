Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211207/braki-1762602333.html
Муфтий рассказал, признает ли ислам браки по принуждению
Муфтий рассказал, признает ли ислам браки по принуждению - РИА Новости, 07.12.2021
Муфтий рассказал, признает ли ислам браки по принуждению
Брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя Совета улемов (богословов)... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:00
2021-12-07T20:00
религия
ильдар аляутдинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_0:199:2672:1702_1920x0_80_0_0_651fc7d3998449e504b5254767c1e92b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.Совет улемов ДУМ РФ ранее опубликовал фетву (богословское заключение), согласно которому проводить обряд бракосочетания (никах) без согласия опекуна невесты недопустимо, однако опекун также не должен препятствовать заключению брака без веских причин."С точки зрения ислама брачный союз может быть заключен только при единодушном согласии сторон на никах. Следовательно, если девушка против, брак не регистрируется. А бракосочетание, при котором имеет место принуждение жениха или невесты, будет считаться канонически недействительным", - сказал РИА Новости Аляутдинов.Согласие опекуна, пояснил он, также является одним из условий брака, но в ходе обряда бракосочетания имам в первую очередь спрашивает согласие именно невесты. "Если девушка или женщина заявляет о несогласии, обряд приостанавливается", - добавил богослов.В жизнеописании пророка Мухаммеда, напомнил он, приводится история о том, что когда девушка пришла к нему и рассказала, что отец против ее воли выдал ее замуж, пророк предоставил ей право самостоятельно выбрать, остаться ли с этим мужем или считать брак недействительным. В другом хадисе говорится, что вдова не выдается замуж, пока не даст согласия на брак. Также не выдается замуж девственница, пока не будет получено на то ее согласие, "согласие ее — молчание". В данном случае, пояснил Аляутдинов, "слово "молчание" лишь раскрывает такие качества девушки как скромность и кротость: в действительности невеста может выразить свое согласие или несогласие словом".
https://ria.ru/20190923/1558943838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_70:0:2602:1899_1920x0_80_0_0_9be52380ace5ae4a75b4b0d5d6b95f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ильдар аляутдинов, россия
20:00 07.12.2021
 

Муфтий рассказал, признает ли ислам браки по принуждению

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.
Совет улемов ДУМ РФ ранее опубликовал фетву (богословское заключение), согласно которому проводить обряд бракосочетания (никах) без согласия опекуна невесты недопустимо, однако опекун также не должен препятствовать заключению брака без веских причин.
"С точки зрения ислама брачный союз может быть заключен только при единодушном согласии сторон на никах. Следовательно, если девушка против, брак не регистрируется. А бракосочетание, при котором имеет место принуждение жениха или невесты, будет считаться канонически недействительным", - сказал РИА Новости Аляутдинов.
Согласие опекуна, пояснил он, также является одним из условий брака, но в ходе обряда бракосочетания имам в первую очередь спрашивает согласие именно невесты. "Если девушка или женщина заявляет о несогласии, обряд приостанавливается", - добавил богослов.
В жизнеописании пророка Мухаммеда, напомнил он, приводится история о том, что когда девушка пришла к нему и рассказала, что отец против ее воли выдал ее замуж, пророк предоставил ей право самостоятельно выбрать, остаться ли с этим мужем или считать брак недействительным. В другом хадисе говорится, что вдова не выдается замуж, пока не даст согласия на брак. Также не выдается замуж девственница, пока не будет получено на то ее согласие, "согласие ее — молчание". В данном случае, пояснил Аляутдинов, "слово "молчание" лишь раскрывает такие качества девушки как скромность и кротость: в действительности невеста может выразить свое согласие или несогласие словом".
Невеста в ожидании жениха в своем родовом доме в селение Табасаран - РИА Новости, 1920, 23.09.2019
23 сентября 2019, 08:00Религия
Как "разводы по СМС" стали угрозой для российских женщин
 
РелигияИльдар АляутдиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
01:07Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Лента новостейМолния
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по УкраинеУроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США