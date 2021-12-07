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Случаи бойкотирования Олимпийских игр
Случаи бойкотирования Олимпийских игр - РИА Новости, 07.12.2021
Случаи бойкотирования Олимпийских игр
Впервые в истории современных олимпийских игр к практике бойкота прибегли в 1956 году. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:28
2021-12-07T15:28
в мире
олимпийские игры
справки
спорт
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Впервые в истории современных олимпийских игр к практике бойкота прибегли в 1956 году. В 1956 году летние Олимпийские игры в Мельбурне бойкотировались Китаем из-за приглашения на соревнования команды Тайваня. КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Впоследствии КНР отказывалась от участия в летних Олимпиадах 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годов, на которых был представлен Тайвань.Игры в Мельбурне также бойкотировали сборные Египта, Ливана и Ирака на фоне Суэцкого кризиса. Сборные Испании, Швейцарии и Нидерландов отказались от участия в Играх, протестуя против ввода советских войск в Венгрию.В 1964 году от участия в XVIII летних Олимпийских играх в Токио отказались две сборные – Индонезии и КНДР. Эти страны выразили протест против решения МОК не допустить к Олимпиаде спортсменов, принявших участие в Играх новых развивающихся сил (Games of the New Emerging Forces, GANEFO), которые прошли в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно. МОК объявил участников GANEFO на Олимпиаде персонами нон-грата. Ими оказались, в частности, 11 индонезийцев и 6 северокорейцев. Индонезия в знак протеста покинула Игры, за ней последовала Северная Корея. В 1976 году XXI летнюю Олимпиаду в Монреале бойкотировала команда Тайваня. Из-за непризнания Канадой властей острова было решено запретить его сборной официально именоваться "сборной Китая". Канада в качестве компромисса предложила тайваньским спортсменам ограничиться частным использованием госсимволики, но власти Тайваня предпочли отказаться и бойкотировать Олимпиаду.В 1979 году МОК принял решение, согласно которому право выступать на Олимпиадах под наименованием "Китайская Республика" получила КНР, а Тайваню надлежало соревноваться как "Китайский Тайбэй". С 1981 года Тайвань согласился участвовать в Олимпийских играх под этим названием. Игры в Монреале также бойкотировали большинство африканских стран. За несколько недель до начала Олимпиады африканские страны потребовали запретить участвовать в Играх команде из Новой Зеландии в связи с тем, что спортсмены этой страны провели матч по регби со сборной ЮАР (была исключена из МОК в 1970 году в связи с режимом апартеида в стране). МОК отказался отстранить новозеландцев от Игр, так как регби не являлся олимпийским видом спорта. В ответ более 20 африканских и арабских стран бойкотировали Олимпиаду. В 1980 году XXII летние Олимпийские игры в Москве прошли на фоне масштабного бойкота, который президент США Джимми Картер объявил в ответ на введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Некоторые страны, как Великобритания и Австралия, поддержали бойкот, но разрешили спортсменам самим решить, ехать ли в Москву. В итоге Олимпиаду пропустило 67 государств. От 45 до 50 из них, вероятно, были вынуждены сделать это из-за бойкота. К Вашингтону присоединились – не только союзники по НАТО, но и Иран, Китай и даже социалистическая Румыния. В Играх приняли участие лишь 80 стран, что стало самым низким показателем с 1956 года.В 1984 году на XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США) не поехали несколько стран из социалистического блока. Национальный Олимпийский комитет Советского Союза объяснил пропуск Игр низким уровнем безопасности для спортсменов. Солидарность выразили еще 13 стран. Кроме стран социалистического блока в числе участников бойкота XXIII Олимпийских игр в Лос-Анджелесе оказались Ливия и Иран. Иран имел жесткую позицию по бойкоту любых спортивных состязаний, в которых выступает Израиль.В 1988 году сборная КНДР отказалась от выступления на XXIV летней Олимпиаде в Сеуле (Республика Корея). Пхеньян решил не посылать на Игры свою спортивную сборную, так как оргкомитет по подготовке Олимпиады в Сеуле отклонил предложение Ким Ир Сена о переносе части спортивных состязаний в города КНДР с целью продемонстрировать единство Корейского полуострова. Официальной причиной при этом указывался факт непрекращенного состояния войны между двумя странами. Северокорейскую позицию поддержали Куба, Никарагуа и Эфиопия и также объявили о своем неучастии в Играх. Подготовленные для Олимпийских игр стадионы и другие спортсооружения были использованы КНДР на XIII международном фестивале молодежи и студентов, прошедшем в Пхеньяне год спустя. 6 декабря 2021 года США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Представители американских властей не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, олимпийские игры, справки, спорт
15:28 07.12.2021
 

Случаи бойкотирования Олимпийских игр

© AP PhotoЛетние олимпийские игры в Мельбруне
Летние олимпийские игры в Мельбруне - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo
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Впервые в истории современных олимпийских игр к практике бойкота прибегли в 1956 году.
В 1956 году летние Олимпийские игры в Мельбурне бойкотировались Китаем из-за приглашения на соревнования команды Тайваня. КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории.
Впоследствии КНР отказывалась от участия в летних Олимпиадах 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годов, на которых был представлен Тайвань.
Игры в Мельбурне также бойкотировали сборные Египта, Ливана и Ирака на фоне Суэцкого кризиса. Сборные Испании, Швейцарии и Нидерландов отказались от участия в Играх, протестуя против ввода советских войск в Венгрию.
В 1964 году от участия в XVIII летних Олимпийских играх в Токио отказались две сборные – Индонезии и КНДР. Эти страны выразили протест против решения МОК не допустить к Олимпиаде спортсменов, принявших участие в Играх новых развивающихся сил (Games of the New Emerging Forces, GANEFO), которые прошли в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно. МОК объявил участников GANEFO на Олимпиаде персонами нон-грата. Ими оказались, в частности, 11 индонезийцев и 6 северокорейцев. Индонезия в знак протеста покинула Игры, за ней последовала Северная Корея.
В 1976 году XXI летнюю Олимпиаду в Монреале бойкотировала команда Тайваня. Из-за непризнания Канадой властей острова было решено запретить его сборной официально именоваться "сборной Китая". Канада в качестве компромисса предложила тайваньским спортсменам ограничиться частным использованием госсимволики, но власти Тайваня предпочли отказаться и бойкотировать Олимпиаду.
В 1979 году МОК принял решение, согласно которому право выступать на Олимпиадах под наименованием "Китайская Республика" получила КНР, а Тайваню надлежало соревноваться как "Китайский Тайбэй". С 1981 года Тайвань согласился участвовать в Олимпийских играх под этим названием.
Игры в Монреале также бойкотировали большинство африканских стран. За несколько недель до начала Олимпиады африканские страны потребовали запретить участвовать в Играх команде из Новой Зеландии в связи с тем, что спортсмены этой страны провели матч по регби со сборной ЮАР (была исключена из МОК в 1970 году в связи с режимом апартеида в стране). МОК отказался отстранить новозеландцев от Игр, так как регби не являлся олимпийским видом спорта. В ответ более 20 африканских и арабских стран бойкотировали Олимпиаду.
В 1980 году XXII летние Олимпийские игры в Москве прошли на фоне масштабного бойкота, который президент США Джимми Картер объявил в ответ на введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Некоторые страны, как Великобритания и Австралия, поддержали бойкот, но разрешили спортсменам самим решить, ехать ли в Москву. В итоге Олимпиаду пропустило 67 государств. От 45 до 50 из них, вероятно, были вынуждены сделать это из-за бойкота.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
К Вашингтону присоединились – не только союзники по НАТО, но и Иран, Китай и даже социалистическая Румыния.
В Играх приняли участие лишь 80 стран, что стало самым низким показателем с 1956 года.
В 1984 году на XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США) не поехали несколько стран из социалистического блока. Национальный Олимпийский комитет Советского Союза объяснил пропуск Игр низким уровнем безопасности для спортсменов. Солидарность выразили еще 13 стран. Кроме стран социалистического блока в числе участников бойкота XXIII Олимпийских игр в Лос-Анджелесе оказались Ливия и Иран. Иран имел жесткую позицию по бойкоту любых спортивных состязаний, в которых выступает Израиль.
© AP Photo / Mark DuncanXXIV летняя Олимпиада в Сеуле
XXIV летняя Олимпиада в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Mark Duncan
XXIV летняя Олимпиада в Сеуле
В 1988 году сборная КНДР отказалась от выступления на XXIV летней Олимпиаде в Сеуле (Республика Корея). Пхеньян решил не посылать на Игры свою спортивную сборную, так как оргкомитет по подготовке Олимпиады в Сеуле отклонил предложение Ким Ир Сена о переносе части спортивных состязаний в города КНДР с целью продемонстрировать единство Корейского полуострова. Официальной причиной при этом указывался факт непрекращенного состояния войны между двумя странами. Северокорейскую позицию поддержали Куба, Никарагуа и Эфиопия и также объявили о своем неучастии в Играх. Подготовленные для Олимпийских игр стадионы и другие спортсооружения были использованы КНДР на XIII международном фестивале молодежи и студентов, прошедшем в Пхеньяне год спустя.
6 декабря 2021 года США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Представители американских властей не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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