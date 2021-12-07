https://ria.ru/20211207/bochkarev-1762612857.html

Бочкарев: на новом участке БКЛ можно сделать пересадки на семь линий метро

Бочкарев: на новом участке БКЛ можно сделать пересадки на семь линий метро - РИА Новости, 07.12.2021

Бочкарев: на новом участке БКЛ можно сделать пересадки на семь линий метро

Открывшийся во вторник участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями Московских центральных диаметров РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:29

2021-12-07T17:29

2021-12-07T17:35

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Недвижимость. Открывшийся во вторник участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с семью другими линиями метро и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская"."В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход – со станции Большого кольца "Новаторская" на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – находится в стадии строительства", – сказал Бочкарёв.Он уточнил, что станция БКЛ "Кунцевская" вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филёвской линий метро, платформой МЦД-1 и остановками наземного городского общественного транспорта объединена в крупный пересадочный узел.Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции "Каховская", также открывшейся в составе БКЛ, в ходе второго этапа реконструкции, помимо действующей, появится дополнительная пересадка на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Со станции "Аминьевская" осуществляется переход на одноименную железнодорожную платформу будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).Длина БКЛ составит более 70 километров, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

https://realty.ria.ru/20211206/razvyazka-1762374306.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы