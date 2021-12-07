https://ria.ru/20211207/bayden-1762662273.html
Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным
Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным - РИА Новости, 07.12.2021
Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным
Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил советник президента США по... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:50
2021-12-07T23:50
2021-12-07T23:50
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Дискуссия между президентом Байденом и президентом Путиным была прямой и откровенной. Президент Байден приветствовал возможность пообщаться ясно и прямо с президентом Путиным", — сказал Салливан.
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политика, сша, владимир путин, джо байден, россия
Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным
Президент США Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным