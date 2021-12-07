Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/bayden-1762496485.html
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.12.2021
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:15
2021-12-07T09:35
политика
украина
сша
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
россия
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759405687_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_94c6cdce6361e9253c692de360488b80.jpg
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам его разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена, стороны договорились и дальше действовать "совместно и скоординировано". Госдеп сообщил, что Блинкен и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе и "восстановление суверенитета" Украины над Крымом."Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В преддверии запланированных переговоров... Байдена с... Путиным украинская и американская стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам… Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский во время разговора отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования и проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины."Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации… Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления взаимодействия в сфере безопасности, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html
https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759405687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_650714e475b892eaa0d9e9b60db14695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, россия, энтони блинкен
09:15 07.12.2021 (обновлено: 09:35 07.12.2021)
 
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным

Президент США Байден поговорит по телефону с Зеленским после переговоров с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам его разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена, стороны договорились и дальше действовать "совместно и скоординировано". Госдеп сообщил, что Блинкен и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе и "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
"Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В преддверии запланированных переговоров... Байдена с... Путиным украинская и американская стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам… Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский во время разговора отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования и проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
08:00
Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
"Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации… Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления взаимодействия в сфере безопасности, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 08:00
Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
01:07Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Лента новостейМолния
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по УкраинеУроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США