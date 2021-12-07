https://ria.ru/20211207/bayden-1762496485.html

Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным

Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.12.2021

Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:15

2021-12-07T09:15

2021-12-07T09:35

политика

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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам его разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи. Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена, стороны договорились и дальше действовать "совместно и скоординировано". Госдеп сообщил, что Блинкен и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе и "восстановление суверенитета" Украины над Крымом."Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В преддверии запланированных переговоров... Байдена с... Путиным украинская и американская стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам… Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский во время разговора отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования и проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины."Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации… Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления взаимодействия в сфере безопасности, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

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политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, россия, энтони блинкен