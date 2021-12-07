https://ria.ru/20211207/ballon-1762492648.html

В доме под Новосибирском взорвался газовый баллон

В доме под Новосибирском взорвался газовый баллон - РИА Новости, 07.12.2021

В доме под Новосибирском взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в одной из квартир жилого дома в городе Тогучин, в результате произошедшего пострадал один человек, сообщает СУСК по Новосибирской... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:33

2021-12-07T08:33

2021-12-07T10:32

происшествия

новосибирская область

тогучин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в одной из квартир жилого дома в городе Тогучин, в результате произошедшего пострадал один человек, сообщает СУСК по Новосибирской области, отмечая, что следователями организована проверка по данному ЧП."Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту хлопка газового баллона в квартире в жилом доме на улице Вокзальная, 52 в городе Тогучине Новосибирской области", - говорится в сообщении.По данным регионального главка МЧС, сообщение о происшествии поступило во вторник рано утром. Прибывшие на место пожарные обнаружили пожар в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. В течение 25 минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнем повреждена квартира, предварительно, на общей площади 40 квадратных метров."До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. По оперативной информации, из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами", - сообщили в ГУМЧС.В следственном управлении сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В прокуратуре Новосибирской области журналистам сообщили, что надзорное ведомство в ходе проверки оценит действия должностных лиц управляющей компании, а также полноту мер, принимаемых администрациями Тогучина и Тогучинского района для ликвидации последствий происшествия. На месте работает прокурор района Анна Чурун.По данным прокуратуры, пострадавший находится в реанимации местной больницы с ожогами. В результате пожара огнем повреждены квартира и общее имущество жилого дома - окна, двери, облицовка.

https://ria.ru/20211206/gaz-1762358214.html

https://ria.ru/20211129/novosibirsk-1761201107.html

новосибирская область

тогучин

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происшествия, новосибирская область, тогучин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)