https://ria.ru/20211207/avstriya-1762552879.html

Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря

Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря - РИА Новости, 07.12.2021

Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря

Общенациональный локдаун из-за коронавируса закончится в Австрии для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранятся, заявил во вторник новый канцлер РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:41

2021-12-07T13:41

2021-12-07T13:45

распространение коронавируса

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австрия

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Общенациональный локдаун из-за коронавируса закончится в Австрии для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранятся, заявил во вторник новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в Австрии с 22 ноября. Тогдашний канцлер Александер Шелленберг заверил, что с 13 декабря ограничения больше не будут распространяться на привитых.По его словам, главы федеральных земель договорились, что локдаун завершается.“Фактически это означает, что локдаун для привитых завершается. Решающим остается, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдет”, - сказал Нехаммер на первой пресс-конференции в роли канцлера.Он также добавил, что за региональными властями остается право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры, согласованные на федеральном уровне.В Австрии с 1 февраля 2022 года вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса.

https://ria.ru/20211206/nekhammer-1762398010.html

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в мире, австрия, коронавирус covid-19