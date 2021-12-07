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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/avstriya-1762552879.html
Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря
Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря - РИА Новости, 07.12.2021
Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря
Общенациональный локдаун из-за коронавируса закончится в Австрии для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранятся, заявил во вторник новый канцлер РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:41
2021-12-07T13:45
распространение коронавируса
в мире
австрия
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Общенациональный локдаун из-за коронавируса закончится в Австрии для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранятся, заявил во вторник новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в Австрии с 22 ноября. Тогдашний канцлер Александер Шелленберг заверил, что с 13 декабря ограничения больше не будут распространяться на привитых.По его словам, главы федеральных земель договорились, что локдаун завершается.“Фактически это означает, что локдаун для привитых завершается. Решающим остается, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдет”, - сказал Нехаммер на первой пресс-конференции в роли канцлера.Он также добавил, что за региональными властями остается право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры, согласованные на федеральном уровне.В Австрии с 1 февраля 2022 года вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса.
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в мире, австрия, коронавирус covid-19
13:41 07.12.2021 (обновлено: 13:45 07.12.2021)
 
Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря

Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранят

© REUTERS / Lisi NiesnerПолицейские проверяют QR-коды о вакцинацию от коронавируса у покупателей у входа в магазин в Вене
Полицейские проверяют QR-коды о вакцинацию от коронавируса у покупателей у входа в магазин в Вене - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Общенациональный локдаун из-за коронавируса закончится в Австрии для привитых 13 декабря, для непривитых ограничения сохранятся, заявил во вторник новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в Австрии с 22 ноября. Тогдашний канцлер Александер Шелленберг заверил, что с 13 декабря ограничения больше не будут распространяться на привитых.
По его словам, главы федеральных земель договорились, что локдаун завершается.
“Фактически это означает, что локдаун для привитых завершается. Решающим остается, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдет”, - сказал Нехаммер на первой пресс-конференции в роли канцлера.
Он также добавил, что за региональными властями остается право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры, согласованные на федеральном уровне.
В Австрии с 1 февраля 2022 года вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса.
Карл Нехаммер выступает на пресс-конференции во время встречи Австрийской народной партии в Вене - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 15:14
Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
 
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