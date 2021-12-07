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СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители - РИА Новости, 07.12.2021
СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате авиаудара США против главаря "Аль-Каиды"* в Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:59
2021-12-07T01:59
2021-12-07T01:59
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате авиаудара США против главаря "Аль-Каиды"* в Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на капитана Билла Урбана, представляющего центральное командование США (CENTCOM), сообщил, что США 3 декабря в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена "Аль-Каиды"*. Военные не исключили, что в результате удара могли погибнуть мирные жители.По данным агентства, все шесть пострадавших являются членами одной семьи. Как рассказал агентству глава семьи Ахмад Касим, взрыв, по всей видимости вызванный ракетой, произошел, когда он, его жена и четверо детей ехали в автомобиле. Машину изрешетило шрапнелью. Целью удара был человек на мотоцикле, которого Касим пытался обогнать. Из всех членов семьи только десятилетий сын Касима получил серьезную травму головы, находится в реанимации.По словам представителя CENTCOM, авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9. Военные ведут расследование на предмет жертв среди гражданского населения.Ранее министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС по городу Багуз неподконтрольной Дамаску части провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в 2019 году, жертвами которого, по оценкам СМИ, стали десятки мирных жителей.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/udar-1762178397.html
https://ria.ru/20211130/aviaudary-1761368712.html
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в мире, сша, сирия, ллойд остин, билл урбан
СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
Ассошиэйтед Пресс: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители