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Международный день гражданской авиации
Международный день гражданской авиации - РИА Новости, 07.12.2021
Международный день гражданской авиации
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:40
2021-12-07T02:40
в мире
справки
международный день гражданской авиации
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации. Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом. В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. В своей деятельности ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Каждое государство берет на себя обязательство выполнять и внедрять в свои нормативные документы ИКАО, регламентирующие деятельность гражданской авиации. В настоящее время в ИКАО входит 193 государства. Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости.Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности. Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП.Гражданская авиация испытывает тяжелые последствия в связи с пандемией COVID-19, поскольку смыслом ее существования является перевозка людей и доставка товаров по всему миру в различных целях, таких как путешествия, туризм, ведение бизнеса и торговли. Резкое сокращение спроса на воздушные перевозки, усугубляемое ограничениями на поездки, привело к значительным негативным последствиям, включая влияние на доходы и денежные потоки всех заинтересованных сторон, затронуло, среди прочего, авиакомпании, аэропорты, органы аэронавигационного обслуживания и производителей воздушных судов. В ИКАО отмечают, что пандемия оказывает одно из самых серьезных и длительных воздействий на авиаперевозки по сравнению с предыдущими кризисами, вызванными терактом в США 11 сентября 2001 года, эпидемий SARS (атипичная пневмония) в 2003 году, и глобальным финансовым кризисом в 2008 году.Согласно результатам последнего анализа ИКАО экономических последствий COVID-19 для гражданской авиации, в 2020 году мировой пассажиропоток резко снизился примерно на 60%, что соответствует сокращению числа пассажиров примерно на 2,7 миллиарда человек по сравнению с 2019 годом. По оценкам, сокращение объемов перевозок приведет к снижению валовых эксплуатационных доходов авиакомпаний на 370 миллиардов долларов, а потери в доходах аэропортов и поставщиков аэронавигационного обслуживания достигнут 115 миллиардов долларов и 13 миллиардов долларов соответственно.В ИКАО отмечают, что значительное сокращение объемов воздушных перевозок порождает серьезный дефицит ликвидности в авиационной отрасли, ставя под угрозу ее финансовую устойчивость и миллионы рабочих мест, связанных с этой отраслью.Гражданская авиация России, как и вся авиационная система мира, столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции. В беспрецедентной ситуации пандемии огромную поддержку транспортной отрасли оказало правительство России. На поддержку авиаотрасли было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам.В середине декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний. Объем субсидий составил 20,95 миллиарда рублей. Несмотря на сложную ситуацию, ни одна российская авиакомпания не обанкротилась. По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2020 году было перевезено 69,244 миллиона пассажиров (в 2019 году – 128,127 миллиона пассажиров), в том числе на международных рейсах – 13,086 миллиона человек, на внутренних – 56,158 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2020 году составил 1,174 миллиона тонн.За январь-октябрь 2021 года российскими авиакомпаниями было перевезено 94,563 миллиона пассажиров, в том числе на международных рейсах – 19,117 миллиона человек, на внутренних – 75,446 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты составил 1,118 миллиона тонн.Каждые пять лет, в юбилейные годы создания ИКАО (2014/2019/2024/2029/и т.д.) Международный день гражданской авиации проходит под специальной темой. В промежуточные периоды между годовщинами Совет определяет тему на четыре года.В 2020-2023 годах тема Международного дня гражданской авиации — "Продвижение инноваций для глобального развития авиации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, международный день гражданской авиации
02:40 07.12.2021
 

Международный день гражданской авиации

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.
Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.
Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.
В своей деятельности ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Каждое государство берет на себя обязательство выполнять и внедрять в свои нормативные документы ИКАО, регламентирующие деятельность гражданской авиации.
В настоящее время в ИКАО входит 193 государства.
Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.
Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости.
Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.
В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.
Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП.
Гражданская авиация испытывает тяжелые последствия в связи с пандемией COVID-19, поскольку смыслом ее существования является перевозка людей и доставка товаров по всему миру в различных целях, таких как путешествия, туризм, ведение бизнеса и торговли. Резкое сокращение спроса на воздушные перевозки, усугубляемое ограничениями на поездки, привело к значительным негативным последствиям, включая влияние на доходы и денежные потоки всех заинтересованных сторон, затронуло, среди прочего, авиакомпании, аэропорты, органы аэронавигационного обслуживания и производителей воздушных судов.
В ИКАО отмечают, что пандемия оказывает одно из самых серьезных и длительных воздействий на авиаперевозки по сравнению с предыдущими кризисами, вызванными терактом в США 11 сентября 2001 года, эпидемий SARS (атипичная пневмония) в 2003 году, и глобальным финансовым кризисом в 2008 году.
Согласно результатам последнего анализа ИКАО экономических последствий COVID-19 для гражданской авиации, в 2020 году мировой пассажиропоток резко снизился примерно на 60%, что соответствует сокращению числа пассажиров примерно на 2,7 миллиарда человек по сравнению с 2019 годом. По оценкам, сокращение объемов перевозок приведет к снижению валовых эксплуатационных доходов авиакомпаний на 370 миллиардов долларов, а потери в доходах аэропортов и поставщиков аэронавигационного обслуживания достигнут 115 миллиардов долларов и 13 миллиардов долларов соответственно.
В ИКАО отмечают, что значительное сокращение объемов воздушных перевозок порождает серьезный дефицит ликвидности в авиационной отрасли, ставя под угрозу ее финансовую устойчивость и миллионы рабочих мест, связанных с этой отраслью.
Гражданская авиация России, как и вся авиационная система мира, столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции.
В беспрецедентной ситуации пандемии огромную поддержку транспортной отрасли оказало правительство России. На поддержку авиаотрасли было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам.
В середине декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний. Объем субсидий составил 20,95 миллиарда рублей. Несмотря на сложную ситуацию, ни одна российская авиакомпания не обанкротилась.
По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2020 году было перевезено 69,244 миллиона пассажиров (в 2019 году – 128,127 миллиона пассажиров), в том числе на международных рейсах – 13,086 миллиона человек, на внутренних – 56,158 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2020 году составил 1,174 миллиона тонн.
За январь-октябрь 2021 года российскими авиакомпаниями было перевезено 94,563 миллиона пассажиров, в том числе на международных рейсах – 19,117 миллиона человек, на внутренних – 75,446 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты составил 1,118 миллиона тонн.
Каждые пять лет, в юбилейные годы создания ИКАО (2014/2019/2024/2029/и т.д.) Международный день гражданской авиации проходит под специальной темой. В промежуточные периоды между годовщинами Совет определяет тему на четыре года.
В 2020-2023 годах тема Международного дня гражданской авиации — "Продвижение инноваций для глобального развития авиации".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день гражданской авиации
 
 
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