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Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России - РИА Новости, 07.12.2021
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России
Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:18
2021-12-07T11:18
2021-12-07T16:06
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.Ранее СМИ со ссылкой на ОНК сообщили, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков. В публикациях отмечалось, что американец работал преподавателем в одной из столичных элитных школ."Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности",- сказал представитель американской дипмиссии.
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в мире, сша, онк, россия
11:18 07.12.2021 (обновлено: 16:06 07.12.2021)
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России
В посольстве США заявили, что "в курсе" сообщений об аресте американца