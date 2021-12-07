https://ria.ru/20211207/arest-1762515468.html

Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России

Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России - РИА Новости, 07.12.2021

Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России

Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:18

2021-12-07T11:18

2021-12-07T16:06

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.Ранее СМИ со ссылкой на ОНК сообщили, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков. В публикациях отмечалось, что американец работал преподавателем в одной из столичных элитных школ."Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности",- сказал представитель американской дипмиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/uilan-1762438604.html

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