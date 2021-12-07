Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/arest-1762515468.html
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России - РИА Новости, 07.12.2021
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России
Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:18
2021-12-07T16:06
в мире
сша
онк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/32/1517293284_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_9732f4a1995d9dfe4875e77862d50db1.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.Ранее СМИ со ссылкой на ОНК сообщили, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков. В публикациях отмечалось, что американец работал преподавателем в одной из столичных элитных школ."Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности",- сказал представитель американской дипмиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/uilan-1762438604.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/32/1517293284_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_af9a16b4cba6346283a5f883bc04b9a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, онк, россия
11:18 07.12.2021 (обновлено: 16:06 07.12.2021)
 
Посольство США "в курсе" сообщений об аресте американца в России

В посольстве США заявили, что "в курсе" сообщений об аресте американца

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании посольства США в Москве
Государственный флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посольство США в курсе сообщений об аресте в России американца, но не комментирует их по соображениям конфиденциальности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.
Ранее СМИ со ссылкой на ОНК сообщили, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков. В публикациях отмечалось, что американец работал преподавателем в одной из столичных элитных школ.
"Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности",- сказал представитель американской дипмиссии.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 18:17В мире
Родственники Уилана увидели шанс в диалоге Путина и Байдена
 
В миреСШАОНКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
01:07Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Лента новостейМолния
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по УкраинеУроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США