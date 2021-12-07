https://ria.ru/20211207/apple-1762535597.html

Смартфоны iPhone сделают из нового материала

Смартфоны iPhone сделают из нового материала - РИА Новости, 07.12.2021

Смартфоны iPhone сделают из нового материала

Компания Apple намерена использовать в своих будущих устройствах корпусы, изготовленные из титанового сплава. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:39

2021-12-07T12:39

2021-12-07T12:39

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Apple намерена использовать в своих будущих устройствах корпусы, изготовленные из титанового сплава. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает портал Gizchina.В Купертино обратили внимание на титан, как альтернативу нержавеющей стали. Сплавы этого металла гораздо устойчивее к царапинам и механическому повреждению. Вместе с тем, в Apple разрабатывают технологию, которая поможет избавиться от отпечатков пальцев на глянцевой поверхности — для этого корпус получит тонкое оксидное покрытие.Среди гаджетов, которые скоро могут получить титановый корпус, называют планшет iPad, ноутбук MacBook и смартфон iPhone. Возможно речь идет о каких-то специальных версиях этих устройств.Первые гаджеты Apple с титановым корпусом могут выйти уже в 2022-м. Технологию отработают на одном из будущих iPad, но не Pro, которому в следующем году инсайдеры обещают беспроводную зарядку, несовместимую с цельнометаллическим шасси.

https://ria.ru/20211126/apple-1760899853.html

купертино

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