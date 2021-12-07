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Дальность полета вертолетов "Ансат" увеличили на 140 километров
Дальность полета вертолетов "Ансат" увеличили на 140 километров - РИА Новости, 07.12.2021
Дальность полета вертолетов "Ансат" увеличили на 140 километров
Госкорпорация "Ростех" увеличила дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров, до 645 километров для обычной версии и 780 километров - для... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:06
2021-12-07T15:06
общество
казанский вертолетный завод
ростех
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вертолеты россии
николай колесов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" увеличила дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров, до 645 километров для обычной версии и 780 километров - для модернизированной, сообщает пресс-служба госкорпорации."Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" увеличил дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров за счет установки дополнительного бака. Благодаря новому устройству обычная версия машины сможет пролететь до 645 километров, модернизированная - до 780 километров", - говорится в сообщении.Полученный сертификат Росавиации позволяет Казанскому вертолетному заводу устанавливать допбак объемом 195 литров не только на новые машины, но и на находящиеся в эксплуатации после незначительных доработок. Устройством можно будет оснастить как пассажирский, так и санитарный варианты исполнения "Ансата"."Сегодня проводится масштабная модернизация серийно выпускаемого "Ансата", являющегося одним из основных вертолетов для санитарной авиации. Параллельно идет создание обновленной версии машины - вертолета "Ансат-М". Работа по увеличению дальности полета имеет большое значение, так как позволит сделать доступнее оперативную эвакуацию из отдаленных районов и расширит возможности для пассажирских или грузоперевозок", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Николай Колесов."Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.
https://ria.ru/20211129/vertolet-1761290469.html
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общество, казанский вертолетный завод, ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вертолеты россии, николай колесов
15:06 07.12.2021
 
Дальность полета вертолетов "Ансат" увеличили на 140 километров

"Ростех" увеличил дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров

© Фото : АО "Вертолеты России" Многофункциональный вертолет "Ансат"
Многофункциональный вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : АО "Вертолеты России"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" увеличила дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров, до 645 километров для обычной версии и 780 километров - для модернизированной, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" увеличил дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 километров за счет установки дополнительного бака. Благодаря новому устройству обычная версия машины сможет пролететь до 645 километров, модернизированная - до 780 километров", - говорится в сообщении.
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Полученный сертификат Росавиации позволяет Казанскому вертолетному заводу устанавливать допбак объемом 195 литров не только на новые машины, но и на находящиеся в эксплуатации после незначительных доработок. Устройством можно будет оснастить как пассажирский, так и санитарный варианты исполнения "Ансата".
"Сегодня проводится масштабная модернизация серийно выпускаемого "Ансата", являющегося одним из основных вертолетов для санитарной авиации. Параллельно идет создание обновленной версии машины - вертолета "Ансат-М". Работа по увеличению дальности полета имеет большое значение, так как позволит сделать доступнее оперативную эвакуацию из отдаленных районов и расширит возможности для пассажирских или грузоперевозок", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Николай Колесов.
"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.
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ОбществоКазанский вертолетный заводРостехФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Вертолеты РоссииНиколай Колесов
 
 
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