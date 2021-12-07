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https://ria.ru/20211207/anomaliya-1762555058.html
В МИД рассказали о "зоне аналитической аномалии" американских экспертов
В МИД рассказали о "зоне аналитической аномалии" американских экспертов - РИА Новости, 07.12.2021
В МИД рассказали о "зоне аналитической аномалии" американских экспертов
Американские эксперты хорошо разбираются в ситуации в разных регионах мира за исключением Украины, где они проявляют аномальную некомпетентность, заявила... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:54
2021-12-07T14:38
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
джо байден
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американские эксперты хорошо разбираются в ситуации в разных регионах мира за исключением Украины, где они проявляют аномальную некомпетентность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Просмотрела американскую аналитику по итогам визита президента России в Индию. Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о "провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели", — написала она в Telegram.Представитель ведомства заметила, что американские международники хорошо понимают стратегию Вашингтона на мировой арене."Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединенных Штатов", — добавила она.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения пытаются могут ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления страны НАТО используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211206/nato-1762340982.html
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
13:54 07.12.2021 (обновлено: 14:38 07.12.2021)
 
В МИД рассказали о "зоне аналитической аномалии" американских экспертов

Захарова: ситуация вокруг Украины остается в зоне аналитической аномалии экспертов в США

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американские эксперты хорошо разбираются в ситуации в разных регионах мира за исключением Украины, где они проявляют аномальную некомпетентность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Просмотрела американскую аналитику по итогам визита президента России в Индию. Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о "провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели", — написала она в Telegram.
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"Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединенных Штатов", — добавила она.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Ограничения пытаются могут ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления страны НАТО используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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