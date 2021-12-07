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Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой - РИА Новости, 07.12.2021
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой
Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой и обрезом, освободив его в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:12
2021-12-07T16:22
происшествия
ярославль
ярославская область
рыбинский район
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой и обрезом, освободив его в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."Постановлением Кировского районного суда Ярославля отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области… меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда", - сказала Козлова.Она отметила, что никакой иной меры пресечения суд не избирал. По ее словам, процедурой предусмотрена возможность следователя заявить иное ходатайство или избрать меру пресечения без суда.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".
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ярославль
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происшествия, ярославль, ярославская область, рыбинский район, ярославский областной суд
16:12 07.12.2021 (обновлено: 16:22 07.12.2021)
 
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой

Суд в Ярославле не стал арестовывать 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой и обрезом, освободив его в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области… меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда", - сказала Козлова.
Она отметила, что никакой иной меры пресечения суд не избирал. По ее словам, процедурой предусмотрена возможность следователя заявить иное ходатайство или избрать меру пресечения без суда.
Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.
По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".
Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ
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Опубликовано видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьРыбинский районЯрославский областной суд
 
 
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