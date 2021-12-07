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Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой - РИА Новости, 07.12.2021
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой
Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой и обрезом, освободив его в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:12
2021-12-07T16:12
2021-12-07T16:22
происшествия
ярославль
ярославская область
рыбинский район
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой и обрезом, освободив его в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."Постановлением Кировского районного суда Ярославля отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области… меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда", - сказала Козлова.Она отметила, что никакой иной меры пресечения суд не избирал. По ее словам, процедурой предусмотрена возможность следователя заявить иное ходатайство или избрать меру пресечения без суда.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".
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происшествия, ярославль, ярославская область, рыбинский район, ярославский областной суд
16:12 07.12.2021 (обновлено: 16:22 07.12.2021)
Суд в Ярославле не стал арестовывать школьника, задержанного со взрывчаткой
Суд в Ярославле не стал арестовывать 16-летнего анархиста, задержанного со взрывчаткой