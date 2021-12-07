https://ria.ru/20211207/alkogol-1762482530.html

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год - РИА Новости, 07.12.2021

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:21

2021-12-07T03:21

2021-12-07T14:46

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.Чтобы россияне не сидели по домам и не "спивались", парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия, в том числе походы в кино, театры, музеи, спортивные комплексы, бесплатными. "Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", — отметил Хамзаев.По его словам, он обратиться с такой просьбой в Минкультуры до конца года.Кроме того, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором коснуться, в частности, регулирования продажи алкогольной продукции в праздники. На него позовут представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.

https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)