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В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год - РИА Новости, 07.12.2021
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:21
2021-12-07T14:46
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.Чтобы россияне не сидели по домам и не "спивались", парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия, в том числе походы в кино, театры, музеи, спортивные комплексы, бесплатными. "Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", — отметил Хамзаев.По его словам, он обратиться с такой просьбой в Минкультуры до конца года.Кроме того, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором коснуться, в частности, регулирования продажи алкогольной продукции в праздники. На него позовут представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
03:21 07.12.2021 (обновлено: 14:46 07.12.2021)
 
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

Депутат Госдумы Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в супермаркете
Алкогольная продукция в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру", — считает он.

Чтобы россияне не сидели по домам и не "спивались", парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия, в том числе походы в кино, театры, музеи, спортивные комплексы, бесплатными.
"Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", — отметил Хамзаев.
По его словам, он обратиться с такой просьбой в Минкультуры до конца года.
Кроме того, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором коснуться, в частности, регулирования продажи алкогольной продукции в праздники. На него позовут представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.
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ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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