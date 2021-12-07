https://ria.ru/20211207/alkogol-1762482530.html
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год - РИА Новости, 07.12.2021
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:21
2021-12-07T03:21
2021-12-07T14:46
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На время новогодних праздников нужно ограничить продажу спиртных напитков, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.Чтобы россияне не сидели по домам и не "спивались", парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия, в том числе походы в кино, театры, музеи, спортивные комплексы, бесплатными. "Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", — отметил Хамзаев.По его словам, он обратиться с такой просьбой в Минкультуры до конца года.Кроме того, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором коснуться, в частности, регулирования продажи алкогольной продукции в праздники. На него позовут представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.
https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
03:21 07.12.2021 (обновлено: 14:46 07.12.2021)
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
Депутат Госдумы Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников