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Россияне стали чаще бронировать жилье в Абхазии на Новый год

Россияне стали чаще бронировать жилье в Абхазии на Новый год - РИА Новости, 07.12.2021

Россияне стали чаще бронировать жилье в Абхазии на Новый год

По данным туроператоров, спрос на туры в Абхазию на Новый год заметно вырос по сравнению с прошлым зимним сезоном, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:56

2021-12-07T15:56

2021-12-07T20:39

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. По данным туроператоров, спрос на туры в Абхазию на Новый год заметно вырос по сравнению с прошлым зимним сезоном, сообщает АТОР.У TUI продаж стало больше в четыре раза, у "Дельфина" — в два, а эксперты "Мультитура" сообщили об увеличении количества заявок на 15-18 процентов.Рост популярности направления связан с отсутствием ограничительных мер в стране, считают представители отрасли. На данный момент для въезда в Абхазию не нужен даже ПЦР-тест, также не требуются QR-коды для заселения в отели и посещения общественных мест.Кроме того, в стране нет запрета на проведение новогодних развлекательных программ. Во многих гостиницах по желанию и на усмотрение отдыхающих предлагается праздничный ужин, вечеринка, мастер-классы и живая музыка за дополнительную плату. Туроператоры уверены: в декабре бронирований на новогодние праздники станет еще больше несмотря на то, что многие объекты размещения уже выставили stop sale. К тому же, цены на отдых в Абхазии достаточно низкие. Стоимость путешествия на четыре-пять ночей без перелета, трансфера и питания начинается от 4500 на двоих, пакетного тура с включенным питанием — от 26 тысяч.

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