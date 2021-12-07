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Муфтий Аббясов: россиянам дали сигнал готовиться к хаджу

Муфтий Аббясов: россиянам дали сигнал готовиться к хаджу - РИА Новости, 07.12.2021

Муфтий Аббясов: россиянам дали сигнал готовиться к хаджу

Власти Саудовской Аравии разрешили с первого января посещать страну иностранцам, вакцинированным двумя дозами "Спутника V". Этого решения ожидали миллионы... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:00

2021-12-07T09:00

2021-12-07T11:59

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Власти Саудовской Аравии разрешили с первого января посещать страну иностранцам, вакцинированным двумя дозами "Спутника V". Этого решения ожидали миллионы верующих мусульман из России и других стран СНГ, которые отдали предпочтение российской вакцине: с начала пандемии коронавируса они не могли совершить паломничество к святыням ислама в Мекку и Медину. Какие требования предъявляют верующим саудовские власти, сколько будет стоить умра – малое паломничество, которое можно совершать в любое время года, и что известно о хадже в июле 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.– Рушан-хазрат, с начала пандемии власти Саудовской Аравии ограничили доступ к святыням ислама, потом открыли их только для жителей королевства, и сравнительно недавно – для иностранцев, привитых признанными ВОЗ вакцинами. Но "Спутник" пока так и не сертифицирован ВОЗ. Получается, власти Саудовской Аравии сделали для России исключение?– Да, получается, власти королевства сделали исключение для "Спутника V". Важно уточнить, что по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных "Спутником V", то есть привитых "Спутником Лайт" и другими российскими вакцинами пускать не будут.Мы, безусловно, приветствуем решение властей Саудовской Аравии. Это большая радость для верующих мусульман. Российские паломники с начала пандемии не могли массово совершать умру и хадж.– Как удалось добиться этого радостного решения?– Этому решению предшествовала большая работа: обращение к властям СА (главы ДУМ РФ – ред.) муфтия шейха Равиля Гайнутдина, Совета по хаджу при правительстве РФ, обращения и наших коллег из стран СНГ, ведь многие вакцинированные "Спутником" – из мусульманских стран, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и из арабских стран. Также разрешению ситуации способствовало заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое прошло в Джидде несколько недель назад. Я был в составе официальной делегации и совершил тогда умру трижды.– Что сейчас ждет паломника в Саудовской Аравии, какие действуют ограничения?– Паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов возьмут ПЦР-тест, третьи сутки – чтобы получить результат теста. Если он отрицательный – можно совершать паломничество.Также нужно скачать специальное приложение, указать там паспортные данные, сведения о вакцинации, время прилета. Позже через него нужно записаться на умру. Для обряда дается три часа, можно выбрать время. Если на определенный период записалось слишком много паломников, предложат выбрать другое время. Но пока народу немного, сейчас обряд можно комфортно совершить в течение одного дня.Сейчас не требуют соблюдать социальную дистанцию. В Заповедной мечети (где верующие совершают обряд умры – ред.) уже убрали разметку. А вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно.– Как паломникам добраться до Саудовской Аравии?– Пока регулярных рейсов из России нет, но будут чартеры и рейсы через третьи страны. Туроператоры вчера ночью получили информацию, начали формировать программы и группы на январь. В ближайшее время основной поток, скорее всего, будет в новогодние праздники: думаю, поедут сотни, если не тысячи человек.– Сколько стоит поездка?– Думаю, что цена стандартной поездки, с программой на 10 дней будет от полутора тысяч долларов США. Сам обряд умры совершается в течение двух часов в Мекке. Но многие стараются также совершить путешествие в Медину – город, где был похоронен пророк Мухаммед, это в 400 километров от Мекки. На посещение двух городов обычно отводится 10 суток.– Известно ли, как будет проходит хадж в июле 2022 года?– Хадж – паломничество к святыням ислама, которое должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни. Новых правил саудовские власти еще не обнародовали. В 2021 году в хадже могли принять участие только подданные королевства и резиденты, то есть иностранцы, проживающие временно в Саудовской Аравии, – всего не более 60 тысяч человек. Тогда как до пандемии в хадже принимали участие миллионы верующих.Думаю, что власти Судовской Аравии сейчас выработали механизм допуска паломников из-за рубежа: прививка, карантин и ПЦР-тест. И решение разрешить привитым иностранцам принимать участие в умре, а также решение по привитым "Спутником V" – позволяют наедятся, что россияне смогут совершить хадж в 2022 году. Это уже сигнал, чтобы люди начали готовиться к хаджу.– Какая ожидается квота для россиян, желающих совершить хадж?– До пандемии за Россией были закреплены квоты: традиционно власти давали одно место на одну тысячу верующих – всего на нашу страну приходилось порядка 25 тысяч мест. Когда будут известны актуальные цифры на 2022 год, состоится Совет по хаджу при правительстве РФ и будет распределена квота по стране.– Чтобы вы хотели пожелать верующим, которые собираются совершить паломничество?– Многие ждали и ждут этого момента. Желаю всем набраться духовного заряда, получить максимальную пользу от поездки. Это, безусловно, очень важно для верующих, и мы рады, что сейчас открывается путь в эти священные земли.

https://ria.ru/20211205/khadzh-1762246867.html

https://ria.ru/20211206/khadzh-1762411312.html

https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762338060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, мекка, равиль гайнутдин, воз, рушан аббясов, россия, коронавирус covid-19, интервью - религия и мировоззрение