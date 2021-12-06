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Украина решила запугать Запад, бросивший ее
Пушков ответил на запугивания со стороны Украины - РИА Новости, 06.12.2021
Украина решила запугать Запад, бросивший ее
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о "миллионах" беженцев в случае "вторжения" России,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T01:39
2021-12-06T02:55
в мире
украина
алексей пушков
евросоюз
нато
ситуация на украине
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о "миллионах" беженцев в случае "вторжения" России, назвав это попыткой запугивания Запада.Свое заявление Резников сделал статье для американских СМИ. По его утверждению, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут "три-пять миллионов беженцев", что станет "крупной проблемой" для Евросоюза."В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса (Йенс – ред.) Столтенберг это ясно дал понять", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.У НАТО нет обязательств защищать Украину, подчеркнул Пушков. Поэтому, полагает парламентарий, Украина пытается запугать Запад, поскольку других доводов официальному Киеву "явно не хватает".Ранее сразу несколько западных изданий опубликовали "планы нападения" России на Украину. До этого в зарубежных СМИ и выступлениях политиков высказывалось беспокойство по поводу якобы наращивания российских войск на границе с Украиной и готовящегося "нападения".Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
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в мире, украина, алексей пушков, евросоюз, нато, ситуация на украине
01:39 06.12.2021 (обновлено: 02:55 06.12.2021)
 
Пушков ответил на запугивания со стороны Украины

Российский сенатор Пушков заявил, что в НАТО не собираются воевать за Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о "миллионах" беженцев в случае "вторжения" России, назвав это попыткой запугивания Запада.
Свое заявление Резников сделал статье для американских СМИ. По его утверждению, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут "три-пять миллионов беженцев", что станет "крупной проблемой" для Евросоюза.
"В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса (Йенс – ред.) Столтенберг это ясно дал понять", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
У НАТО нет обязательств защищать Украину, подчеркнул Пушков. Поэтому, полагает парламентарий, Украина пытается запугать Запад, поскольку других доводов официальному Киеву "явно не хватает".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 14:36
Пушков назвал виновного в эскалации кризиса на Украине
Ранее сразу несколько западных изданий опубликовали "планы нападения" России на Украину. До этого в зарубежных СМИ и выступлениях политиков высказывалось беспокойство по поводу якобы наращивания российских войск на границе с Украиной и готовящегося "нападения".
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
 
В миреУкраинаАлексей ПушковЕвросоюзНАТОСитуация на Украине
 
 
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