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Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого - РИА Новости, 06.12.2021
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого
Леонид Ярмольник показал в Instagram кадры семейного выхода на персональную выставку дочери Александры. Она родилась в браке с Оксаной Афанасьевой. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:24
2021-12-06T16:24
2021-12-06T16:24
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Леонид Ярмольник показал в Instagram кадры семейного выхода на персональную выставку дочери Александры. Она родилась в браке с Оксаной Афанасьевой.Александра – художница по стеклу, она окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, а также занимается благотворительной деятельностью. Девушка замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым: в браке у них родилось двое детей – Петр и Павел.Супруга Ярмольника Оксана была последней музой Владимира Высоцкого и поддерживала артиста в последние годы жизни. В СМИ и среди поклонников ходили слухи, что он собирается развестись с Мариной Влади ради союза с Афанасьевой.Ранее Леонид пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.
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шоу-бизнес, леонид ярмольник, знаменитости
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого
Леонид Ярмольник показал фото взрослой дочери от Оксаны Афанасьевой