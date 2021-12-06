Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/yarmolnik-1762402732.html
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого - РИА Новости, 06.12.2021
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого
Леонид Ярмольник показал в Instagram кадры семейного выхода на персональную выставку дочери Александры. Она родилась в браке с Оксаной Афанасьевой. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:24
2021-12-06T16:24
шоубиз
шоу-бизнес
леонид ярмольник
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155831/67/1558316739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d43741fee9353196fb6b77633b024c78.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Леонид Ярмольник показал в Instagram кадры семейного выхода на персональную выставку дочери Александры. Она родилась в браке с Оксаной Афанасьевой.Александра – художница по стеклу, она окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, а также занимается благотворительной деятельностью. Девушка замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым: в браке у них родилось двое детей – Петр и Павел.Супруга Ярмольника Оксана была последней музой Владимира Высоцкого и поддерживала артиста в последние годы жизни. В СМИ и среди поклонников ходили слухи, что он собирается развестись с Мариной Влади ради союза с Афанасьевой.Ранее Леонид пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20211203/pugacheva-1762032335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155831/67/1558316739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f6c73af469e00d5b1c1152d1e0ca889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, леонид ярмольник, знаменитости
16:24 06.12.2021
 
Ярмольник показал фото взрослой дочери от последней музы Высоцкого

Леонид Ярмольник показал фото взрослой дочери от Оксаны Афанасьевой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с создателями фильма "Одесса"
Творческая встреча с создателями фильма Одесса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Леонид Ярмольник показал в Instagram кадры семейного выхода на персональную выставку дочери Александры. Она родилась в браке с Оксаной Афанасьевой.

"С Ксенией на открытии персональной выставки моей Сашки. Виртуозная работа со стеклом!" – лаконично написал актер.

Александра – художница по стеклу, она окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, а также занимается благотворительной деятельностью. Девушка замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым: в браке у них родилось двое детей – Петр и Павел.
Супруга Ярмольника Оксана была последней музой Владимира Высоцкого и поддерживала артиста в последние годы жизни. В СМИ и среди поклонников ходили слухи, что он собирается развестись с Мариной Влади ради союза с Афанасьевой.
Ранее Леонид пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:37Шоубиз
Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах
 
ШоубизШоу-бизнесЛеонид ЯрмольникЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 Украине
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
Лента новостейМолния
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходовРоссийские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 УкраинеЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов