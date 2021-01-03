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Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты
Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты
Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:22
2021-01-03T17:27
культура
новости культуры
михаил ширвиндт
николай фоменко
леонид ярмольник
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19."Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. &lt;...&gt; За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.
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новости культуры, михаил ширвиндт, николай фоменко, леонид ярмольник, общество

Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты

16:22 03.01.2021 (обновлено: 17:27 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.
В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19.
"Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <...> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.
Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.
Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.
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