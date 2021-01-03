https://ria.ru/20210103/yarmolnik-1591903309.html
Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты
Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты
Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:22
2021-01-03T16:22
2021-01-03T17:27
культура
новости культуры
михаил ширвиндт
николай фоменко
леонид ярмольник
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153223/48/1532234812_0:225:2844:1825_1920x0_80_0_0_c17ba4045df2341ac653f8745c785a72.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19."Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <...> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.
https://ria.ru/20201124/sergey-glushko-1586073720.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153223/48/1532234812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_2867e07fad364518310e24d29f12da5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил ширвиндт, николай фоменко, леонид ярмольник, общество