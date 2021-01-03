https://ria.ru/20210103/yarmolnik-1591903309.html

Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты

Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:22

2021-01-03T16:22

2021-01-03T17:27

культура

новости культуры

михаил ширвиндт

николай фоменко

леонид ярмольник

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19."Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <...> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.

https://ria.ru/20201124/sergey-glushko-1586073720.html

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2021

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новости культуры, михаил ширвиндт, николай фоменко, леонид ярмольник, общество