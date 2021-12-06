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Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий
Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий - РИА Новости, 06.12.2021
Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий
Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:43
2021-12-06T09:43
в мире
япония
кндр (северная корея)
ким чен ын
фумио кисида
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий."Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном.… Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи", - сказал Кисида в программной речи на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламентаОн пообещал приложить все силы, в том числе и в сотрудничестве с другими странами, чтобы решить проблему насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан.Внеочередная сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.
https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762318215.html
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япония
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в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, фумио кисида
09:43 06.12.2021
 
Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий

Премьер Японии Кисида готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без предварительных условий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
"Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном.… Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи", - сказал Кисида в программной речи на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:09
Япония стремится к развитию отношений с Россией, заявил Фумио Кисида
Он пообещал приложить все силы, в том числе и в сотрудничестве с другими странами, чтобы решить проблему насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан.
Внеочередная сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 10:25
МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнФумио Кисида
 
 
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