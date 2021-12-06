https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762321810.html

Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий

Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий - РИА Новости, 06.12.2021

Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:43

2021-12-06T09:43

2021-12-06T09:43

в мире

япония

кндр (северная корея)

ким чен ын

фумио кисида

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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий."Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном.… Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи", - сказал Кисида в программной речи на открывшейся в понедельник 207-й сессии парламента. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламентаОн пообещал приложить все силы, в том числе и в сотрудничестве с другими странами, чтобы решить проблему насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан.Внеочередная сессия парламента открылась в Японии, ей предстоит принять новый дополнительный бюджет, который направлен на поддержку и стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса. Сессия продлится до 21 декабря.

https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762318215.html

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, фумио кисида