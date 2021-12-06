https://ria.ru/20211206/windows-1762375357.html

Из Windows 11 исчезнет особенность, которая раздражала пользователей

Из Windows 11 исчезнет особенность, которая раздражала пользователей - РИА Новости, 06.12.2021

Из Windows 11 исчезнет особенность, которая раздражала пользователей

Microsoft упростит смену браузера по умолчанию в Windows 11, сообщает The Verge. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:53

2021-12-06T13:53

2021-12-06T15:30

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Microsoft упростит смену браузера по умолчанию в Windows 11, сообщает The Verge.Изменения замечены в тестовой сборке операционной системы под номером 22509, которая пока доступна участникам инсайдерской программы. Теперь выбрать браузер можно одним нажатием, как это работает на Windows 10.В компании значительно усложнили этот процесс в новой версии ОС, в результате столкнулись с жалобами пользователей. При попытке открыть ссылку появляется диалоговое окно выбора веб-просмотрщика. Ручная настройка оказалась спрятанной глубоко в параметрах операционной системы.Windows 11 доступна для установки с 5 октября. Очередное поколение ОС отличается в том числе обновленным интерфейсом.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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технологии, microsoft corporation, windows