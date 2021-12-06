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Тульская область
https://ria.ru/20211206/vystavka-1762340083.html
Выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле
Выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле - РИА Новости, 06.12.2021
Выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле
Выставка "Возвращенные имена", посвященная 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков, открылась в филиале музея Льва Толстого в Туле, сообщил РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:32
2021-12-06T11:32
тульская область
ясная поляна
тула
великая отечественная война (1941-1945)
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ТУЛА, 6 дек – РИА Новости. Выставка "Возвращенные имена", посвященная 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков, открылась в филиале музея Льва Толстого в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Ясная Поляна была оккупирована осенью 1941 года. В музее-усадьбе Льва Толстого размещалось командование немецкой армии во главе с генералом Гудерианом и госпиталь противника. Оккупация длилась 47 дней. 14 декабря 1941 года советские войска освободили населенный пункт.По словам собеседника агентства, выставка, открывшаяся в культурно-выставочном комплексе "Л.Н.Т." в Музейном квартале Тулы, основана на материалах музея-усадьбы Льва Толстого и уникальных находках военно-исторического поискового клуба "Славный". Поисковикам удалось найти дневник политрука Ивана Астахова, а благодаря ему – несколько тайников, содержащих знамена, документы и личные вещи красноармейцев. Находки помогли открыть неизвестные факты о ходе боев и судьбе красноармейцев."В торжественной обстановке поисковики передали Музею обороны Тулы знамя 278 стрелковой дивизии, найденное отрядом в августе этого года на территории региона. Оно станет одним из ключевых подлинных экспонатов музея, который откроется в тульском парке "Патриот" 6 декабря", – рассказали в пресс-службе.Планируется, что выставку смогут посмотреть жители 80 городов страны. Она будет сопровождаться показом моноспектакля "Скажи мне правду о войне", который был написан на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
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ясная поляна, тула, великая отечественная война (1941-1945)
11:32 06.12.2021
 

Выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле

© Фото : Пресс-службы правительства Тульской областиВыставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле
Выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны открылась в Туле - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской области
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ТУЛА, 6 дек – РИА Новости. Выставка "Возвращенные имена", посвященная 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков, открылась в филиале музея Льва Толстого в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Ясная Поляна была оккупирована осенью 1941 года. В музее-усадьбе Льва Толстого размещалось командование немецкой армии во главе с генералом Гудерианом и госпиталь противника. Оккупация длилась 47 дней. 14 декабря 1941 года советские войска освободили населенный пункт.
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По словам собеседника агентства, выставка, открывшаяся в культурно-выставочном комплексе "Л.Н.Т." в Музейном квартале Тулы, основана на материалах музея-усадьбы Льва Толстого и уникальных находках военно-исторического поискового клуба "Славный". Поисковикам удалось найти дневник политрука Ивана Астахова, а благодаря ему – несколько тайников, содержащих знамена, документы и личные вещи красноармейцев. Находки помогли открыть неизвестные факты о ходе боев и судьбе красноармейцев.
"В торжественной обстановке поисковики передали Музею обороны Тулы знамя 278 стрелковой дивизии, найденное отрядом в августе этого года на территории региона. Оно станет одним из ключевых подлинных экспонатов музея, который откроется в тульском парке "Патриот" 6 декабря", – рассказали в пресс-службе.
"В этом году наш регион отмечает важный юбилей – 80-летие героической обороны Тулы. И этот проект – значимый вклад в сохранение исторической памяти и увековечение имен героев. Создание выставки объединило усилия органов власти, музеев, молодежных движений и поисковых отрядов. Спасибо всем, кто принял участие в реализации этого проекта, за большую кропотливую работу, высокий профессионализм и творческий подход. Особая благодарность – музею-усадьбе "Ясная Поляна"", – говорится в приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина к гостям выставки.
Планируется, что выставку смогут посмотреть жители 80 городов страны. Она будет сопровождаться показом моноспектакля "Скажи мне правду о войне", который был написан на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
 
Тульская областьЯсная ПолянаТулаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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