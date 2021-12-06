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США нагнетают ситуацию перед встречей Путина с Байденом, заявил сенатор

США нагнетают ситуацию перед встречей Путина с Байденом, заявил сенатор - РИА Новости, 06.12.2021

США нагнетают ситуацию перед встречей Путина с Байденом, заявил сенатор

Вашингтон стремится нагнетать ситуацию перед разговором лидеров РФ и США, чтобы любые подвижки в переговорах представить как прорыв американского президента Джо РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:03

2021-12-06T21:03

2021-12-06T21:03

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вашингтон стремится нагнетать ситуацию перед разговором лидеров РФ и США, чтобы любые подвижки в переговорах представить как прорыв американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На вторник запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Накануне переговоров в западных СМИ стала появляться информация о якобы готовящихся санкциях против России, которые могут затронуть суверенный долг РФ, включать в себя отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT и другие жесткие меры. При этом в администрации Белого дома РИА Новости заявили, что США не намерены противостоять России в военном плане."Эти заявления делаются для того, чтобы нагнетать ситуацию перед разговором президентов РФ и США", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что подобная ситуация может использоваться для того, чтобы "любые подвижки в переговорах представить как прорыв Джо Байдена".Он также отметил, что США заинтересованы избегать военного конфликта с Россией, "потому что они проиграют". По мнению политика, американцы будут, в любом случае, тянуть время, пока у них не появится вооружение, сопоставимое с российскими образцами.

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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, владимир джабаров, swift, россия