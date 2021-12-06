17:37 06.12.2021 (обновлено: 19:05 06.12.2021)
Митрополит Иларион встретится с папой Римским в конце декабря
Митрополит Иларион встретится с папой Римским Франциском в конце декабря
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Митрополит Волоколамский Иларион и папа Римский Франциск в 20-х числах декабря обсудят тему возможной встречи предстоятеля католической церкви с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пока время и место встречи глав церквей не определены, следует из сообщения на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"В двадцатых числах декабря запланирована моя встреча с папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов – возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены", - цитируются в сообщении слова председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона.
Он выразил надежду, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, "позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес".
Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС рассказал российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами". После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.
Первая в истории встреча понтифика и предстоятеля РПЦ состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По итогам встречи папа Франциск и патриарх Кирилл подписали совместную декларацию.