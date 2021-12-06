https://ria.ru/20211206/vostok-1762329922.html

Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду

Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду - РИА Новости, 06.12.2021

Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду

Российские суда доставили в Антарктиду модули новой зимовочной станции "Восток", а также новую технику и топливо, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:35

2021-12-06T10:35

2021-12-06T10:35

наука

наука

антарктида

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские суда доставили в Антарктиду модули новой зимовочной станции "Восток", а также новую технику и топливо, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.Изначально планировалось, что модули станции доставят в Антарктиду в 2020 году, но доставка была отложена на год из-за поломки ходового винта у атомного лихтеровоза "Севморпуть"."Суда "Мыс Дежнёва", "Ярослав Мудрый", "Капитан Хлебников" и "Андрей Осипов" доставили модули нового зимовочного комплекса станции "Восток", а также технику и топливо в бухту Тала (Антарктида), в районе российской станции "Прогресс", - говорится в сообщении.В Минприроды отмечают, что доставка модулей на станцию "Восток" будет проходить санно-гусеничными походами со станции "Прогресс". Первый транспортный поход планируется выполнить в середине декабря текущего года. Остальная часть комплекса останется на площадке временного хранения в районе станции "Прогресс" до следующего года.Уточняется, что новый зимовочный комплекс станции "Восток" состоит из 133 модулей, большинство из которых представляют собой 40-футовые контейнеры. Он заменит устаревшие конструкции 1957 года и позволит ученым выполнять исследования в комфортных условиях. Станция, расположенная за 1,5 тысячи километров от побережья на высоте около 3,5 тысячи метров над уровнем моря, будет стоять на 36 опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет. Все системы имеют двойное или тройное резервирование, предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Новая станция обеспечит проживание и научно-исследовательскую деятельность 15 человек во время зимовки и 35 человек в сезон.Внутриконтинентальная станция "Восток" была открыта в декабре 1957 года. За всё это время она пережила две реконструкции и три консервации, а сейчас изношена на 90% и местами занесена снегом. Новую станцию проектировали в постоянном контакте с полярниками, которые провели в условиях Антарктиды не один сезон.

https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html

https://ria.ru/20211203/antarktida-1761946039.html

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наука, антарктида, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия