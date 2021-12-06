11:36 06.12.2021 (обновлено: 11:41 06.12.2021)
Глава администрации Волгодонска решил уйти в отставку
Глава администрации Волгодонска Мельников решил уйти в отставку по состоянию здоровья
© Фото : пресс-служба администрации города ВолгодонскаГлава администрации города Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников, обвиняемый в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, заявил, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья.
"Я принял решение подать в отставку. Решение принято на основании ухудшения состояния здоровья, что не дает в полной мере выполнять свои обязанности", - сказал он в видеообращении к горожанам. Он поблагодарил команду и жителей города, которые помогали ему и вносили свой вклад в развитие Волгодонска.
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В настоящее время в отношении Мельникова в суде слушается уголовное дело. Как сообщало СУСК России по Ростовской области, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог. Ущерб оценили более чем в 16 миллионов рублей.
Мельникова задержали в ноябре 2020 года, однако затем освободили из-под стражи под залог, и он вышел на работу. В мае текущего года уголовное дело в отношении него было передано в суд. Мельников руководил администрацией города Волгодонска с 2017 года. До этого он на протяжении 20 лет работал главой Волгодонского района Ростовской области.
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