https://ria.ru/20211206/volgodonsk-1762340685.html

Глава администрации Волгодонска решил уйти в отставку

Глава администрации Волгодонска решил уйти в отставку - РИА Новости, 06.12.2021

Глава администрации Волгодонска решил уйти в отставку

Глава администрации Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников, обвиняемый в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, заявил, что принял... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:36

2021-12-06T11:36

2021-12-06T11:41

политика

волгодонской район

волгодонск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Глава администрации Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников, обвиняемый в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, заявил, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья."Я принял решение подать в отставку. Решение принято на основании ухудшения состояния здоровья, что не дает в полной мере выполнять свои обязанности", - сказал он в видеообращении к горожанам. Он поблагодарил команду и жителей города, которые помогали ему и вносили свой вклад в развитие Волгодонска.В настоящее время в отношении Мельникова в суде слушается уголовное дело. Как сообщало СУСК России по Ростовской области, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог. Ущерб оценили более чем в 16 миллионов рублей.Мельникова задержали в ноябре 2020 года, однако затем освободили из-под стражи под залог, и он вышел на работу. В мае текущего года уголовное дело в отношении него было передано в суд. Мельников руководил администрацией города Волгодонска с 2017 года. До этого он на протяжении 20 лет работал главой Волгодонского района Ростовской области.

https://ria.ru/20201116/volgodonsk-1584841348.html

https://ria.ru/20211124/otstavka-1760481369.html

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политика, волгодонской район, волгодонск, россия