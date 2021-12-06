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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК - РИА Новости, 06.12.2021
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК
Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена в Новгородскую область для проведения проверки и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:36
2021-12-06T09:36
происшествия
новгородская область
валдай
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена в Новгородскую область для проведения проверки и установления причин пожара в колонии, из-за которого один человек погиб, а четверо пострадали, сообщает региональное управление ФСИН.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в штрафном изоляторе на территории исправительной колонии в городе Валдай. По словам собеседника агентства, пожар, в результате которого один заключенный погиб, еще четверо пострадали, произошел в ИК №4 в камере одноэтажного кирпичного здания штрафного изолятора."В Новгородскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки и установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в 6.00 мск в помещении для хранения постельных принадлежностей штрафного изолятора произошло возгорание. Сотрудниками учреждения была организована эвакуация осужденных и выдача им самоспасателей, было эвакуировано 29 человек.
https://ria.ru/20211206/pozhar-1762314935.html
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новгородская область
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происшествия, новгородская область, валдай, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
09:36 06.12.2021
 
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в колонии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена в Новгородскую область для проведения проверки и установления причин пожара в колонии, из-за которого один человек погиб, а четверо пострадали, сообщает региональное управление ФСИН.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в штрафном изоляторе на территории исправительной колонии в городе Валдай. По словам собеседника агентства, пожар, в результате которого один заключенный погиб, еще четверо пострадали, произошел в ИК №4 в камере одноэтажного кирпичного здания штрафного изолятора.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
08:14
При пожаре в колонии в городе Валдай погиб заключенный
"В Новгородскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки и установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в 6.00 мск в помещении для хранения постельных принадлежностей штрафного изолятора произошло возгорание. Сотрудниками учреждения была организована эвакуация осужденных и выдача им самоспасателей, было эвакуировано 29 человек.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 21:18
В Мордовии локализовали пожар в исправительной колонии
 
ПроисшествияНовгородская областьВалдайФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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