https://ria.ru/20211206/valday-1762321017.html
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК - РИА Новости, 06.12.2021
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК
Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена в Новгородскую область для проведения проверки и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:36
2021-12-06T09:36
2021-12-06T09:36
происшествия
новгородская область
валдай
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России направлена в Новгородскую область для проведения проверки и установления причин пожара в колонии, из-за которого один человек погиб, а четверо пострадали, сообщает региональное управление ФСИН.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в штрафном изоляторе на территории исправительной колонии в городе Валдай. По словам собеседника агентства, пожар, в результате которого один заключенный погиб, еще четверо пострадали, произошел в ИК №4 в камере одноэтажного кирпичного здания штрафного изолятора."В Новгородскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки и установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в 6.00 мск в помещении для хранения постельных принадлежностей штрафного изолятора произошло возгорание. Сотрудниками учреждения была организована эвакуация осужденных и выдача им самоспасателей, было эвакуировано 29 человек.
https://ria.ru/20211206/pozhar-1762314935.html
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происшествия, новгородская область, валдай, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в ИК
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Валдай после пожара в колонии