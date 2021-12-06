https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762428272.html

В Нью-Йорке объявили обязательную вакцинацию сотрудников частного сектора

В Нью-Йорке объявили обязательную вакцинацию сотрудников частного сектора - РИА Новости, 06.12.2021

В Нью-Йорке объявили обязательную вакцинацию сотрудников частного сектора

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" работодатели частного сектора должны будут требовать от сотрудников... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:34

2021-12-06T17:34

2021-12-06T17:34

распространение коронавируса

в мире

нью-йорк (город)

билл де блазио

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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НЬЮ-ЙОРК, 6 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" работодатели частного сектора должны будут требовать от сотрудников подтверждение вакцинации."Глава департамента по здравоохранению объявит об введении обязательства для всех работодателей частного сектора требовать прививку от сотрудников", - сказал политик в эфире телеканала MSNBC.По словам мэра, эта мера станет "упреждающим ударом". Мера вступит в силу 27 декабря.Ранее де Блазио сообщил о первых случаях заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в городе.

https://ria.ru/20211206/vechorko-1762424319.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса