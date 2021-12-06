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План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнили на 69 процентов
План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнили на 69 процентов - РИА Новости, 06.12.2021
План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнили на 69 процентов
План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнен на 69%, что связано с недопоставкой детской вакцины, которую поставили на 81,5% от заявленного количества, РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:13
2021-12-06T14:13
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнен на 69%, что связано с недопоставкой детской вакцины, которую поставили на 81,5% от заявленного количества, сообщила журналистам начальник эпидемиологического надзора городского управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Чхинджерия."На сегодняшний день план вакцинации детей выполнен лишь на 69%. Это связано с недопоставкой вакцины. Детская вакцина поставлена лишь на 81,5% от заявленного количества", - сказала она.По словам Чхинджерии, всего в городе привито 39,5% населения, было запланировано привить не менее 60%. "До конца года можно еще делать прививки, но, если такими темпами будет расти заболеваемость, то делать это уже нецелесообразно", - сказала она.Чхинджерия также сообщила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ продолжается. По ее словам, в сравнении с эпидемическим порогом заболеваемость населения выше на 70%, среди взрослых – на 83%, среди детей 7-14 лет – почти на 150%, на уровне эпидпорога – у детей 3-6 лет.В городе идет распространение гриппа, еженедельно выявляются единичные случаи, рассказала Чхинджерия. На 48-й календарной неделе лабораторно подтверждено 49 случаев гриппа. "У нас уже зарегистрирован очаг гриппа типа А в одном из учебных заведений, где пострадало большое количество учащихся", - сказала Чхинджерия.Также она отметила, что с 43 недели было постепенное снижение заболеваемости COVID-19 среди детей. "Мы пока наблюдаем за этим процессом. Дело в том, что рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом может привести к появлению таких случаев заболевания, как грипп плюс новая коронавирусная инфекция, что уже утяжеляет эпидситуацию", - сказала Чхинджерия.
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общество, санкт-петербург
14:13 06.12.2021
 
План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнили на 69 процентов

План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнили на 69% из-за недопоставки препарата

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину
Медицинский работник набирает вакцину - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. План вакцинации детей от гриппа в Петербурге выполнен на 69%, что связано с недопоставкой детской вакцины, которую поставили на 81,5% от заявленного количества, сообщила журналистам начальник эпидемиологического надзора городского управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Чхинджерия.
"На сегодняшний день план вакцинации детей выполнен лишь на 69%. Это связано с недопоставкой вакцины. Детская вакцина поставлена лишь на 81,5% от заявленного количества", - сказала она.
По словам Чхинджерии, всего в городе привито 39,5% населения, было запланировано привить не менее 60%. "До конца года можно еще делать прививки, но, если такими темпами будет расти заболеваемость, то делать это уже нецелесообразно", - сказала она.
Чхинджерия также сообщила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ продолжается. По ее словам, в сравнении с эпидемическим порогом заболеваемость населения выше на 70%, среди взрослых – на 83%, среди детей 7-14 лет – почти на 150%, на уровне эпидпорога – у детей 3-6 лет.
В городе идет распространение гриппа, еженедельно выявляются единичные случаи, рассказала Чхинджерия. На 48-й календарной неделе лабораторно подтверждено 49 случаев гриппа. "У нас уже зарегистрирован очаг гриппа типа А в одном из учебных заведений, где пострадало большое количество учащихся", - сказала Чхинджерия.
Также она отметила, что с 43 недели было постепенное снижение заболеваемости COVID-19 среди детей. "Мы пока наблюдаем за этим процессом. Дело в том, что рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом может привести к появлению таких случаев заболевания, как грипп плюс новая коронавирусная инфекция, что уже утяжеляет эпидситуацию", - сказала Чхинджерия.
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