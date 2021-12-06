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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html
В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников
В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников - РИА Новости, 06.12.2021
В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников
Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:47
2021-12-06T15:25
распространение коронавируса
общество
москва
сергей новиков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления "гражданского общества или демократии", как кто-то считает.Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком."Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", — пояснил представитель кремлевской администрации.За прошедшие сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса, зафиксировали 1184 летальных исхода. За все время пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 833 749 человек, из них 282 462 умерло.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7 процента. В семи регионах показатель превысил 72 процента — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8 процента.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118559.html
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общество, москва, сергей новиков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:47 06.12.2021 (обновлено: 15:25 06.12.2021)
 
В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников

Глава управления администрации президента Новиков раскритиковал позицию антипрививочников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек", — сказал он на всероссийском семинаре "Без срока давности".

По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления "гражданского общества или демократии", как кто-то считает.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком.
"Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", — пояснил представитель кремлевской администрации.
Люди стоят в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 11:52
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За прошедшие сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса, зафиксировали 1184 летальных исхода. За все время пандемии SARS-CoV-2 заразились 9 833 749 человек, из них 282 462 умерло.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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27 ноября, 22:41Распространение коронавируса
Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в больнице
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7 процента. В семи регионах показатель превысил 72 процента — это Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, а также Севастополь с максимумом в 80,8 процента.
По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.
Как ранее заявляла вице-премьер, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
 
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