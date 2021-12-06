https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762355792.html
Россия прорабатывает с Бахрейном вопрос признания сертификатов о вакцинации
Россия прорабатывает с Бахрейном вопрос признания сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 06.12.2021
Россия прорабатывает с Бахрейном вопрос признания сертификатов о вакцинации
Россия и Бахрейн обсуждают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинировании от коронавируса, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:34
2021-12-06T12:34
2021-12-06T12:38
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МАНАМА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Бахрейн обсуждают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинировании от коронавируса, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Бахрейне с официальным визитом."Бахрейн выступил с инициативой о взаимном признании сертификатов о вакцинации, сейчас этот вопрос прорабатывается в России. Я надеюсь, он в ближайшее время будет решен", - сказала спикер Совфеда после встречи с наследным принцем Бахрейна, председателем Совмина Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой.
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762326069.html
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12:34 06.12.2021 (обновлено: 12:38 06.12.2021)
Россия прорабатывает с Бахрейном вопрос признания сертификатов о вакцинации
Россия прорабатывает с Бахрейном вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации